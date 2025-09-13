Autoridades capturan a ‘El Choko’, presunto líder de banda criminal en el centro de México

Ciudad de México, 12 sep (EFE).- Autoridades mexicanas informaron este viernes de la captura de ‘El Choko’, presunto líder de ‘La Chokiza’, una banda criminal del centro del país, quien fue trasladado al Penal del Altilpano en el Estado de México.

Fuentes de seguridad identificaron al detenido como Alejandro Gilmare Mendoza, sobre quien se ejecutó una orden de aprehensión por delincuencia organizada en la Ciudad de México.

Posteriormente, el presunto líder criminal fue trasladado al penal de máxima seguridad El Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, según los primeros reportes.

El sujeto permanecía en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la capital mexicana, tras ser detenido el 10 de septiembre pasado en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

Las fuentes identificaron a ‘El Choko’ como uno de principales líderes de las operaciones delictivas en Ecatepec, vinculado con los delitos de homicidio, extorsión, narcomenudeo y despojo.

En otros operativos, fueron arrestadas 12 personas más vinculadas con la misma banda criminal dedicada al despojo de propiedades, extorsión y otros delitos, y se aseguraron 72 inmuebles.

Entre los detenidos está Juana Ivette Ledezma Martínez, identificada como pareja sentimental de ‘El Choko’, quien le informaba de los procesos legales en su contra, agregaron las fuentes.

Fue detenida junto con Diana Laura Ledezma Martínez, en la colonia San Mateo Cuautepec, donde los agentes aseguraron cuatro armas de fuego, dosis de droga, cartuchos y tres vehículos.

Mientras que Luis Alberto Cadena Roque, Claudia Roque Baez, Alejandro Franco Rojas, María Guadalupe Rojas López, Osvaldo Huesca Rosas, Carlos Jarte Soto Ramírez y Juan Emidio Vázquez Enríquez, fueron arrestados en otros cateos en Ecatepec, Nezahualcóyotl y Acolman, en el mismo estado.

Y en el Fraccionamiento Los Héroes Ecatepec se detuvo a Carlos Zuluaga Aguirre, Jhon Valencia Enao y Sneider Pacheco Montañés.

En un comunicado conjunto, distintas agencias de seguridad de México precisaron que las acciones fue resultado del distintos operativos coordinados entre las secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), y autoridades locales.

Se estableció, asimismo, el «modus operandi» de los grupos que identificaban a sus víctimas, principalmente personas en condiciones de vulnerabilidad, a quienes despojaban de sus viviendas de forma violenta.

También ubicaban inmuebles desocupados, a los que ingresaban «de manera furtiva y se apoderaban indebidamente del inmueble para posteriormente exigir a sus dueños cuotas económicas para devolver las propiedades», se apuntó. EFE

mjc/eav