Autoridades prorrusas de Lugansk denuncian 4 muertos y 3 heridos en ataque de Kiev

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Moscú, 1 sep (EFE).- Al menos cuatro personas murieron y otras tres resultaron heridas este martes en la región ucraniana de Lugansk, anexionada por Moscú en 2022, tras un ataque de las fuerzas de Kiev, denunciaron hoy las autoridades locales.

El gobernador local, Leonid Pásechnik, acusó a las fuerzas ucranianas, a las que denominó «neonazis», de seguir atacando a civiles.

Pásechnik agregó que los ataques tuvieron como blanco un vehículo civil y dos camiones en distintas zonas de la región y que en las últimas 24 horas han sido golpeados nueve municipios de Lugansk, incluidos edificios residenciales y una zona industrial.

Las fuerzas antiaéreas de la región, agregó, lograron derribar una treintena de drones ucranianos a lo largo de la última jornada. EFE

mos/jlp