Bachelet advierte ante la Cepal de los cuestionamientos al multilateralismo

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Santiago de Chile, 4 ago (EFE).- La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, una de las candidatas a ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas, participó este martes en la presentación de un informe sobre geopolítica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y afirmó que el mundo transita hacia una «redistribución progresiva del poder» mientras el multilateralismo está siendo «cuestionado».

Tras ausentarse de un diálogo en Montevideo entre candidatos latinoamericanos a ocupar el máximo cargo de Naciones Unidas debido a una gripe, Bachelet decidió asistir de forma presencial a la presentación de ‘Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica’, documento desarrollado por una comisión de la Cepal que copresidió junto al expresidente de Colombia Iván Duque.

La también exdirectora de ONU Mujeres y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que «el sistema multilateral que emergió de la posguerra nunca fue perfecto ni completo, pero siempre aspiró a la universalidad, al predominio de las reglas mutuamente acordadas y el respeto a los derechos humanos. Este sistema está siendo hoy cuestionado».

«El mundo transita de un sistema unipolar liderado por los Estados Unidos hacia una redistribución progresiva del poder y una competencia multipolar asimétrica marcada por la rivalidad entre Estados Unidos y China y por una distribución más diversificada del poder económico, tecnológico y político, incluyendo grandes empresas multinacionales», expuso.

En ese contexto, subrayó Bachelet, se aprecia «una estrategia argumentada con alianzas selectivas y bloques que compiten entre sí» en el escenario internacional, donde «proliferan arreglos paralelos, geometrías variables y formas fragmentadas de gobernanza» frente a la falta de un actor central en torno al que gravite el sistema multilateral.

El deterioro de las instituciones democráticas, el avance de la desinformación y el fin del consenso mundial en torno al cambio climático son algunas de las «ruptura» que explicó Bachelet ante el pleno de la Cepal, condiciones que están «minando el debate político y socavando la capacidad de las sociedades para construir una lectura compartida de la realidad».

«A veces magnificamos las diferencias y nos hundimos en las trincheras, distanciándonos de aquellos sin cuyo acuerdo no es posible avanzar proyectos ambiciosos y grandes travesías colectivas. El problema de la democracia es que nos necesitamos los unos a los otros para alcanzar resultados, pero ese también es su gran virtud y su cualidad redentora», concluyó Bachelet.

Durante los últimos meses, la exmandataria se ha desplegado por distintas regiones del mundo para reunirse con autoridades de los países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, excepto con Donald Trump, con quien no ha podido concertar un encuentro.

La semana pasada se celebró la primera votación informal no vinculante entre los 15 miembros del órgano, un sondeo en el que la costarricense Rebeca Grynspan, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y el argentino Rafael Grossi fueron los más respaldados.

Bachelet quedó cuarta y recibió cinco votos en contra, solo superada por el senegalés Macky Sall, que acumuló siete, aunque la decisión definitiva está programada para fin de año.

En un hecho inédito, el Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast retiró en marzo su patrocinio a la candidatura de Bachelet porque sus probabilidades de éxito, a su juicio, eran «muy bajas»; desde entonces la socialista corre con el apoyo de Brasil y México y un grupo articulado de excancilleres chilenos. EFE

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