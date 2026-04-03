Bahamas convoca a elecciones el 12 de mayo con Philip Davis buscando un segundo mandato

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San Juan, 3 abr (EFE).- Bahamas celebrará elecciones generales el próximo 12 de mayo con el primer ministro, Philip Davis, aspirando a un segundo mandato y la oposición esperanzada en regresar al poder tras su dramática derrota hace cinco años.

Davis anunció que el Parlamento se disolverá el 8 de abril, el mismo día que cerrará el registro electoral, por lo que instó a los votantes a asegurarse de estar debidamente registrados para poder sufragar.

El líder de la oposición, Michael Pintard, afirmó este viernes que tanto su partido, el Movimiento Nacional Libre (FNM, en inglés), como la población en general «están preparados» para los comicios.

«Trabajaremos desde el primer día hasta el último de esta campaña para asegurar la elección de un nuevo Gobierno que sirva a los intereses de todos los bahameños. El 12 de mayo, el pueblo bahameño pasará página y elegirá un nuevo Gobierno que trabaje para todos y cada uno de ellos», aseveró.

Pintard dijo en un mensaje en su página de Facebook que el Gobierno de Davis desperdició durante estos cinco últimos años «las ventajas» con las que contó, entre ellas una economía sólida que se recuperaba de la pandemia.

«Se beneficiaron a sí mismos, a sus amigos, a personas influyentes y a un selecto grupo de empresas, mientras que las familias trabajadoras y muchos negocios se quedaron aún más rezagados», denunció.

Estas declaraciones llegan después de que Davis hiciera un llamado a una campaña respetuosa, enfatizando la unidad nacional más allá de las divisiones políticas.

«Al avanzar en esta temporada electoral, pido a todos los bahameños que recuerden una verdad simple: independientemente de nuestra afiliación política, todos amamos este país», subrayó.

El primer ministro instó a los bahameños a participar en el proceso electoral «con seriedad, respeto y fe en la democracia».

En las elecciones generales de 2021, Davis lideró al entonces opositor Partido Liberal Progresista (PLP) a una contundente victoria sobre el entonces gobernante FNM, obteniendo 32 de los 39 escaños del Parlamento. EFE

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