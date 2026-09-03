Barcelona pone fin al invicto de Independiente del Valle con gol de Benedetto

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Guayaquil (Ecuador), 2 sep (EFE).- Un gol del argentino Darío Benedetto llevó este miércoles a Barcelona al reencuentro con el triunfo al imponerse de remontada en la fecha 28 de la Liga Pro de Ecuador por 2-1 al líder Independiente del Valle, que alcanzó a enlazar 12 partidos sin perder.

Benedetto, recuperado de una compleja lesión, ingresó al minuto 88 en reemplazo de su compatriota Damián Díaz.

El delantero argentino marcó su octavo gol de la temporada en la última acción del tiempo añadido, tras una asistencia de Erik Mendoza, y permitió a Barcelona ascender al quinto puesto, con 42 puntos.

Independiente del Valle, líder del torneo con 68 puntos, se adelantó con un gol del paraguayo Carlos González, pero el juvenil Jefferson Wila igualó apenas se reanudó el encuentro.

Benedetto marcó después el tanto de la victoria, que también puso fin al invicto que Independiente del Valle mantenía desde 2024 en el estadio de Barcelona.

El equipo del Valle jugó con diez hombres desde el minuto 59 por la expulsión del defensa argentino Mateo Carabajal.

Por su parte, Macará derrotó por 4-3 al colista Manta y accedió al hexagonal final que definirá los cupos para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de 2027 cuando faltan dos fechas para concluir la primera etapa del torneo.

Independiente del Valle también tiene asegurada su presencia en esta fase.

Macará, que disputó el encuentro con diez jugadores desde el minuto 54, tras la expulsión de Carlos Caicedo, llegó a 48 puntos con los goles del argentino Agustín Campana, el ecuatoriano Martín Tello y dos del defensa uruguayo Santiago Etchevarne.

Manta descontó por medio de Justin Alman, el colombiano Jean Carlos Blanco y el ecuatoriano Ángel Ledesma.

En otro partido, Deportivo Cuenca derrotó a Guayaquil City y volvió al triunfo después de cinco jornadas gracias a un gol del atacante Cristhian Benalcázar.

Pese a la victoria, Deportivo Cuenca se mantuvo en el duodécimo puesto, con 35 puntos, dentro de la zona que disputará el hexagonal por el descenso; mientras que Guayaquil City permaneció noveno, con 36 unidades.

La vigésima octava fecha concluirá este jueves con los partidos Universidad Católica-Aucas, Leones del Norte-Orense y Libertad-Emelec. EFE

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