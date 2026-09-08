Ben Gvir pide a Netanyahu reconocer las islas Malvinas como «territorio argentino ocupado»

Compartir

2 minutos

Jerusalén, 8 sep (EFE).- El ministro de Seguridad Nacional israelí, el colono y exconvicto Itamar Ben Gvir, pidió al primer ministro Benjamín Netanyahu que reconozca públicamente a las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido desde 1833 y cuya soberanía continúa reclamando Argentina, como «territorio argentino ocupado».

«Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino», aseguró el ministro ultra en una publicación en X en las últimas horas

Ben Gvir, que sin embargo considera el territorio palestino de Cisjordania como parte fundamental del Estado de Israel a pesar de ser considerado como ocupado por la comunidad internacional, agregó que «los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino».

No obstante, el Gobierno de Argentina anunció este lunes que presentará una denuncia penal contra varias subsidiarias de la petrolera israelí Navitas por operar sin autorización del país suramericano en las Malvinas.

Argentina alega que estas empresas «presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno del Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte», en «violación» de las leyes argentinas.

«Hago un llamamiento al primer ministro Benjamín Netanyahu a reconocer la soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas y a imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúe», culminó la publicación del ministro radical israelí.

Desde que en 1833 fuerzas británicas ocuparan las islas Malvinas y desalojaran a sus habitantes y a las autoridades argentinas, el país suramericano nunca dejó de reclamar sus derechos soberanos sobre este archipiélago en el Atlántico sur, escenario de una guerra que en 1982 concluyó con la derrota y rendición argentina ante las fuerzas británicas.

Si bien las declaraciones de Ben Gvir llegan en un momento en el que se prevé que el Gobierno del Reino Unido anuncie restricciones a la compra de productos agrícolas procedentes de asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada, según la prensa británica. EFE

gac/alf