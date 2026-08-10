Ben Gvir y Smotrich celebran el rechazo de Netanyahu al plan de Trump para Gaza

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Jerusalén, 10 ago (EFE).- El ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista y ex convicto Itamar Ben Gvir, celebró este lunes la decisión anunciada ayer por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de rechazar el plan de 15 puntos auspiciado por Donald Turmp para avanzar hacia la segunda fase de alto el fuego en Gaza.

«Quien pensó que podríamos confiar la seguridad de nuestros hijos a acuerdos y garantías de nuestro entorno, recibió una bofetada dolorosa: detrás de todos estos acuerdos hay mentiras y engaños. Estos son acuerdos cuyo propósito está destinado a adormecernos ante el próximo golpe», escribió Ben Gvir en su cuenta de X.

El ministro ultraderechista apostó también por no negociar con el grupo miliciano palestino Hamás y dirigirse a ellos «sin acuerdos y sin piedad».

«La seguridad de Israel se construirá únicamente con las fuerzas de defensa hebreas, ciudadanos armados, una policía fuerte y un ejército israelí que lleve la iniciativa», culminó Ben Gvir, quien desde que tomó posesión en 2022 ha impulsado que el número de licencias de armas para israelíes -muchos de ellos colonos en los territorios palestinos- haya aumentado un 126 % hasta la actualidad.

Asimismo, el ministro de Finanzas de Israel, el también radical y colono Bezalel Smotrich, elogió ayer a Netanyahu por su oposición al plan de Trump para Gaza.

«Fuimos a la guerra con un objetivo fundamental: la destrucción de Hamás (…) El ejército no puede retirarse ni un milímetro de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza no puede iniciar ningún proceso de reconstrucción antes del desmantelamiento y la desmovilización completos de Hamás y de la Franja de Gaza», publicó Smotrich ayer también en X.

Netanyahu ya comunicó el domingo que rechazaban el documento de los 15 puntos y sentenció que Israel no abandonará Gaza hasta que Hamás entregue «todas sus armas: las pesadas y las menos pesadas».

Por su parte, Hamás, que dijo ayer mantener un «firme compromiso» con el plan de Paz, no aludió al proceso de desarme en su último comunicado e instó a los mediadores (Egipto, Turquía y Catar) y a la Junta de Paz a «garantizar el compromiso» de Israel con lo acordado y «prevenir cualquier violación» de lo suscrito.

El jueves 30 de julio, Trump anunció que la Junta de Paz había alcanzado un pacto para el desarme total de Hamás y de otros grupos de la Franja, el cual calificó de un «acuerdo histórico» que permitiría avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego.

Este nuevo plan, basado en una hoja de ruta de 15 puntos, tenía como objetivo reactivar el plan inicial «de paz» de 20 puntos, y obligaba a Israel a comprometerse a lo firmado en octubre de 2025 durante el Protocolo de Sharm el Sheij (Egipto), incluido el «cese de las operaciones militares» en Gaza.

Pero además del fin de los ataques israelíes contra la Franja -con más de 1.250 palestinos muertos desde entonces, pese al alto el fuego-, las tropas israelíes debían también replegarse al menos hasta el trazado original de la denominada ‘línea amarilla’, cuando Israel controlaba militarmente el 53 % de la Franja de Gaza y no más del 65 % como hace ahora.

Si bien Hamás sí aceptó de forma oficial el plan de 15 puntos, los líderes islamistas condicionaron su desarmarse a una retirada israelí completa de la Franja, y advirtieron que si Israel no cumplía con lo acordado, ellos tampoco lo harían. EFE

gac/alf