Bombardeos rusos matan al menos a 13 personas en Kiev y sus alrededores

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Al menos 13 personas murieron y decenas resultaron heridas en bombardeos nocturnos rusos contra la capital ucraniana Kiev y la región circundante, informaron este jueves las autoridades.

Ambos países han intensificado los ataques de largo alcance en los últimos meses, lo que ha elevado el número de víctimas civiles de esta guerra que dura cuatro años y medio.

El ataque masivo con misiles contra Kiev afectó zonas residenciales y bodegas, indicó su alcalde, Vitali Klitschko, en la plataforma de mensajería Telegram. Una instalación médica y un centro educativo también resultaron dañados, según la administración militar local.

Klitschko revisó al alza el balance de víctimas hasta los 12 muertos y 33 heridos, luego de haber informado previamente de ocho fallecidos.

Otra persona perdió la vida y una quedó lesionada en el distrito de Brovari, en las afueras de Kiev, indicó a su vez el jefe de la administración local, Timur Tkachenko.

«Una instalación industrial fue dañada. Todos los servicios relevantes están en el sitio trabajando para extinguir el incendio», agregó el funcionario.

La fuerza aérea ucraniana había anunciado la noche del miércoles sobre misiles rusos «Kalibr» que se dirigían hacia la capital.

Rusia está «invirtiendo en misiles balísticos y en una escalada», denunció el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que una vez más pidió a sus aliados que suministren al país más medios de defensa aérea.

«Mientras Ucrania siga sin tener suficientes defensas antibalísticas, Rusia no se tomará en serio la paz», escribió el mandatario en redes sociales.

Los ataques también provocaron respuestas de seguridad en los estados miembros vecinos de la OTAN.

Polonia informó que movilizó su aviación dentro de su espacio aéreo para evitar cualquier incidente relacionado con la ofensiva aérea rusa y resguardar a su población.

En Rumania, también vecina de Ucrania, dos aviones caza españoles desplegados en misiones de la OTAN y un helicóptero del ejército rumano despegaron durante la noche para vigilar «objetivos» cercanos a la frontera.

Un dron ingresó al espacio aéreo rumano y se estrelló en una zona despoblada en el oeste del país.

Rusia también informó de un amplio ataque con drones ucranianos.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, dijo que 250 de esos aparatos habían volado hacia la región de Moscú entre la noche del miércoles y la mañana del jueves, y que la mayoría fueron destruidos a una distancia considerable de la capital.

«Se destruyeron 28 drones en la región de Moscú», afirmó.

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