Bomberos griegos usan aviones para combatir el incendio en el noroeste de Atenas

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Gracias a la disminución de los vientos, los bomberos griegos esperan poder contener este martes un incendio forestal en las afueras de Atenas que causa estragos desde hace cinco días.

El director de comunicaciones del cuerpo de bomberos, Vassilis Vathrakoyannis, dijo a AFP que «la situación ha mejorado claramente en comparación con los últimos días, pero aún hay muchos focos dispersos, lo que significa que las fuerzas permanecen en el lugar para prevenir una posible reactivación».

Al inicio de la jornada, otra fuente del cuerpo de bomberos había precisado que «cerca de unos treinta aviones serán desplegados en la zona» para luchar contra los incendios en las laderas de las montañas que dominan esta parte del golfo de Corinto, a unos 50 km al noroeste de Atenas.

Más de 500 bomberos fueron desplazados a comunidades alrededor del monte Citerón, unos 60 kilómetros al noroeste de la capital, según el servicio de combate a incendios.

El área metropolitana de Atenas y la vecina isla de Eubea se mantenían el martes con una alerta de riesgo de incendio casi máximo, según el Ministerio de Protección Civil.

«Este es el período en el que normalmente vemos los incendios más grandes. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos hasta el 20-25 de agosto», declaró a ERT el director de investigación del Observatorio Nacional, Kostas Lagouvardos, añadiendo que las temperaturas subirán durante la semana.

Los incendios forestales se cobraron la vida de cinco bomberos desde la semana pasada. Dos de ellos murieron el domingo en un choque de helicópteros Bell mientras operaban en las afueras occidentales de Atenas y otros tres bomberos murieron la semana pasada en Creta y el Peloponeso.

– Condiciones favorables –

Otros incendios en el país, incluido uno en la isla jónica de Cefalonia, están en gran medida controlados, informó el servicio de bomberos griego.

«Diría que es, sin duda, una de las peores crisis de incendios que he visto en los últimos, quizá, ocho o diez años», declaró a la AFP Theodore Giannaros, meteorólogo especializado en incendios forestales en el Observatorio Nacional.

Los vientos a finales de julio fueron los más fuertes en 15 años, ha señalado el observatorio, que añadió que más de 13.000 hectáreas de bosque y tierras agrícolas se han visto afectadas por el incendio cerca de Atenas, que estalló el viernes.

Todavía hay amplias zonas afectadas con focos activos o brasas que requieren de vigilancia constante, ya que una ráfaga de viento podría desencadenar nuevos focos, destacó Artopios.

La disminución en las ráfagas de viento permitió que los aviones lanzaaguas pudieran entrar en operación y ayudar a recuperar el control de la situación.

Según el canal Ertnews, el panorama ha «mejorado» en las últimas horas y desde la madrugada se reanudaron las descargas con medios aéreos, incluyendo helicópteros, para aprovechar «unas condiciones meteorológicas más favorables».

«La ausencia de viento, la mayor humedad procedente del mar y el descenso de las temperaturas durante la noche han desempeñado un papel determinante en la mejora de la situación», según Ertnews.

El fuego también arrasó pueblos en el golfo de Corinto, incluido Porto Germeno, donde se estima que decenas de viviendas resultaron destruidas o dañadas.

La policía ha realizado dos detenciones por el incendio de Porto Germeno, que se cree comenzó por un cable eléctrico defectuoso.

Aunque las condiciones del clima desde el lunes en la noche han limitado el avance del fuego y permitieron a las fuerzas terrestres controlar una gran cantidad de focos dispersos antes del inicio de las operaciones aéreas el martes, el riesgo de que se declaren nuevos incendios continuaba «muy elevado» el martes, advirtió Protección Civil.

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