Boric se opone a reforma de seguridad de Kast y el oficialismo cuestiona su autoridad

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Santiago de Chile, 19 ago (EFE).- El expresidente de Chile, Gabriel Boric (2022-2026), cuestionó el proyecto de reforma constitucional del gobierno del mandatario chileno, José Antonio Kast, que busca establecer un estado de sitio de hasta 240 días con atribución exclusiva del Presidente de la República, lo que generó este miércoles críticas del oficialismo a su autoridad sobre el tema.

El exmandatario señaló que esa propuesta dentro de la reforma constitucional sería «una limitación de libertades que no se había visto, inédita en la democracia chilena», durante su participación la noche del martes en la presentación del último libro de su exministro de Hacienda Mario Marcel.

Kast envió el pasado lunes al Senado chileno un proyecto de reforma constitucional de seguridad que contempla, entre otras medidas, la creación de un nuevo estado de excepción ante una amenaza grave e inminente a la seguridad pública que se podría prolongar durante ocho meses, sin perjuicio de extensiones posteriores visadas por el Legislativo.

En el periodo de vigencia de esta medida, a discreción del mandatario se podrán suspender o restringir la libertad personal y de desplazamiento, los derechos de reunión y asociación, además de interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones y disponer requisiciones de bienes.

«Espero que haya una oposición franca, respetuosa, pero abierta, clara y firma respecto de esta reforma constitucional», subrayó Boric.

Las zonas sobre las que se aplique el nuevo estado de excepción quedarían bajo la autoridad de un Oficial General designado por el jefe de Estado.

Por otro lado, la propuesta faculta al Ejecutivo para declarar que determinada agrupación constituye una organización terrorista o del crimen organizado, pero requerirá de un informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional que respalde dicha calificación y la declaración será votada en el Senado, en sesión secreta, y su aprobación requiere dos tercios del quorum.

En total, son ocho las modificaciones a la Carta Fundamental las que propone el Gobierno, parte de un paquete de medidas contenidas en la llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que deberá ser discutido en un plazo de 15 días.

Oficialismo reacciona

El polémico proyecto ha generado dentro del oficialismo visiones divergentes, pero voces del sector manifestaron críticas hacia el posicionamiento público de Boric en contra de la iniciativa del Ejecutivo.

«Nos llama la atención el rol del Presidente Boric, que aparentemente quiere ser algo así como un analista amnésico y externo», dijo el jefe de la bancada del partido Renovación Nacional, Diego Schalper.

El diputado de la derecha chilena añadió que «quizás se olvida que en su gobierno pretendieron una refundación institucional que terminaba con las libertades, al punto de que el expresidente (Eduardo) Frei lo calificó como una dictadura legal, cosa que él por lo demás, apoyó entusiastamente a través del Apruebo».

Bajo la administración de Boric se impulsó un proyecto de cambio constitucional profundo liderado por la izquierda, que fue rechazado en un plebiscito en 2022, y posteriormente en 2023 se rechazó una segunda propuesta comandada por la derecha.

Durante los últimos años el crimen organizado se ha asentado en el país suramericano a través de diversos negocios ilegales, transformándose en una de las principales preocupaciones del Ejecutivo. EFE

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