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Brasil acusa a EEUU de cancelar la visa a su embajadora para interferir en las elecciones

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São Paulo, 4 ago (EFE).- Brasil acusó este martes a Estados Unidos de tratar de interferir en las elecciones del próximo octubre, luego de cancelar la visa de la embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Viotti.

«Resulta evidente el interés injustificado por interferir en las próximas elecciones presidenciales», afirmó un comunicado del Gobierno brasileño que condena la decisión de Washington. EFE

mp/seo

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