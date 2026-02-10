Brasil critica nuevas reglas de Israel que favorecen a los asentamientos en Cisjordania

2 minutos

São Paulo, 10 feb (EFE).- El Gobierno de Brasil criticó este martes las medidas recién aprobadas por el Gobierno israelí que alteran las normas de registro de tierras para facilitar la expansión de asentamientos ilegales en Cisjordania.

La Cancillería brasileña afirmó en un comunicado que estas medidas, que también otorgan nuevos poderes administrativos y de fiscalización a organismos del Estado judío, «contribuirán a ampliar la injerencia de Israel sobre el territorio palestino ocupado».

En ese sentido, dijo que las normas suponen una «flagrante violación» del derecho internacional, así como de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y de decisiones de la Corte Internacional de Justicia que prohíben la construcción de asentamientos israelíes en tierras palestinas.

Por ello, la Cancillería instó al Gobierno israelí a no adoptar «decisiones unilaterales» que busquen anexar territorio palestino y amenacen la «viabilidad» de la solución de dos Estados.

El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha adoptado una posición muy crítica con las políticas del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en relación con Cisjordania y Gaza.

Respecto a la guerra en Gaza, desatada tras los ataques terroristas de Hamás, Lula llegó a comparar los bombardeos israelíes con el Holocausto nazi, lo que llevó al Ejecutivo de Netanyahu a declararlo persona non grata.

El mandatario brasileño también ha rechazado la idea del presidente estadounidense, Donald Trump, de construir hoteles de lujo en Gaza como parte de sus planes de reconstrucción, y ha pedido que se atiendan las necesidades de la población desplazada. EFE

jmc/cm/jrh