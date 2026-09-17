Brasil recorta por quinta vez consecutiva su tasa directriz

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El Banco Central de Brasil redujo este miércoles su tasa de interés de referencia por quinta vez consecutiva, a tres semanas de las elecciones presidenciales de octubre, en las que el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva buscará la reelección.

La tasa Selic, una de las más altas del mundo, bajó de 14% a 13,75%, informó el Comité de Política Monetaria (Copom) en un comunicado.

El recorte era ampliamente esperado por más de un centenar de instituciones financieras y consultoras sondeadas por el diario Valor Económico.

La decisión del Copom ocurre a contracorriente de la tomada este miércoles por la Reserva Federal de Estados Unidos de subir 0,25 puntos sus tasas de interés para contener la inflación, algo que no hacía desde mediados de 2023 y que la Casa Blanca calificó de «desafortunado».

El Banco Central brasileño retomó en marzo un ciclo de recortes tras casi dos años con tasas elevadas.

Sin embargo, se ha mantenido cauteloso ante un «entorno externo» que calificó de «incierto», por la indefinición de los conflictos armados en Medio Oriente y la incertidumbre sobre la política monetaria de las economías avanzadas.

En el plano interno, el organismo advirtió que persisten riesgos «más elevados que lo usual» para la inflación, con tendencia al alza.

La inflación se desaceleró en los últimos meses, situándose por debajo del techo de la meta oficial, de 4,5%.

Sin embargo, las expectativas de inflación para 2026, según la encuesta Focus del Banco Central, siguen por encima de la meta oficial, en 4,9%.

– Inflación y elecciones –

El costo de vida es una de las principales preocupaciones del electorado brasileño y ocupa un lugar central en la campaña presidencial.

Lula se medirá el 4 de octubre con el derechista Flávio Bolsonaro, hijo del encarcelado expresidente Jair Bolsonaro.

Desde su regreso al poder en 2023, el izquierdista presiona por una reducción de la Selic para estimular la economía del gigante sudamericano.

Las tasas altas encarecen el crédito y desestimulan el consumo, lo que reduce la presión sobre los precios pero también la inversión.

El martes, Lula cuestionó la autonomía del Banco Central y abogó porque la figura del presidente tenga poder de intervenir en determinados momentos en la economía.

«Alguien pensaba que un Banco Central independiente iba a resolver el problema del mundo. No lo resuelve», dijo en una entrevista con la televisora Record.

Según las encuestas, Lula y Flávio Bolsonaro se encuentran en empate técnico en una eventual segunda vuelta.

La próxima reunión del Copom está prevista para después de los comicios de octubre.

ll/cr