Bruselas aprueba ayuda de Portugal de 30 millones para agricultura y pesca

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Bruselas, 2 sep (EFE).- La Comisión Europea ha aprobado este miércoles una ayuda estatal concedida por Portugal de 30 millones de euros para apoyar a las empresas de los sectores agrícola, pesquero y acuícola ante el encarecimiento de los carburantes y fertilizantes derivado de la crisis en Oriente Medio.

La medida se incluye en el Marco Temporal de Ayudas Estatales por la Crisis de Oriente Medio (METSAF), adoptado por el Ejecutivo comunitario el pasado 29 de abril para amortiguar el impacto económico del conflicto en los sectores más expuestos.

El esquema portugués estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y canalizará el apoyo mediante subvenciones directas.

Según la Comisión, el plan portugués resulta «necesario, adecuado y proporcionado» para sostener la actividad de los citados sectores y no distorsiona las condiciones del comercio «de forma contraria al interés común».

El METSAF, vigente hasta finales de 2026, seguirá bajo revisión por parte de Bruselas en función de la evolución de la situación.

Este marco habilita distintas fórmulas de apoyo para empresas agrícolas, pesqueras y de transporte, entre ellas ayudas ligadas al consumo real para compensar parte de la subida del combustible o los fertilizantes, además de un procedimiento simplificado para importes menores. EFE

ahg/ah