Bruselas aprueba las adquisiciones de Aena en aeropuertos de Leeds Bradford y Newcastle

Bruselas, 13 feb (EFE).- La Comisión Europea dio luz verde este viernes a la operación por la que la española Aena Desarrollo Internacional SME se hará con la adquisición del aeropuerto de Leeds Bradford International (Reino Unido), así como con la toma del control conjunto de Nial Group Limited, que gestiona en el aeropuerto internacional de Newcastle, también en el Reino Unido.

En el caso del aeropuerto de Newcastle participan, junto con Aena, la británica Newcastle Airport Local Authority Holding Company Limited y la estadounidense DigitalBridge Group Inc.

La Comisión ha llegado a la conclusión de que la operación notificada «no plantea problemas de competencia, dado que las empresas no operan en el mismo mercado o en mercados relacionados verticalmente, y que sus repercusiones en el Espacio Económico Europeo serán limitadas», indicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

La doble compra se examinó con arreglo al procedimiento simplificado de examen de las concentraciones, el que se aplica cuando las operaciones no plantean problemas de competencia.

El pasado 18 de diciembre Aena alcanzó un acuerdo de compra con InfraBridge para adquirir una participación mayoritaria del 51 % en la sociedad holding del Reino Unido propietaria del 100 % del Aeropuerto de Leeds Bradford y del 49 % del Aeropuerto Internacional de Newcastle por 309 millones de euros (270 millones de libras).

Con la operación, InfraBridge mantendrá el 49 % de la sociedad, según indicó entonces la compañía española.

La empresa indicó que la operación estaba sujeta a las condiciones habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias, y que estimaba que pudiera completarse en el segundo trimestre de 2026.

Los aeropuertos de Leeds Bradford y Newcastle registraron unos 9,5 millones de pasajeros el pasado año, lo que, sumados a los 17 millones de Luton, supone 26,5 millones de pasajeros en Reino Unido.

El de Leeds Bradford es un aeropuerto no regulado situado en el centro-norte de Inglaterra. El área de captación es de aproximadamente 13,5 millones de pasajeros anuales y, con un tráfico mayoritario a destinos europeos, en su último año fiscal gestionó 4,3 millones de pasajeros y logró unos ingresos para el año fiscal 2025 de 56,5 millones libras (64,88 millones de euros).

Por su parte, el de Newcastle también es un aeropuerto no regulado, situado en el Noreste de Inglaterra, con un área de captación donde viven 3 millones de personas. Tiene un tráfico mayoritario a destinos europeos y en 2024 gestionó 5,2 millones de pasajeros y sus ingresos fueron de 89,5 millones de libras (102,77 millones de euros). EFE

