Bruselas busca contactos urgentes para tratar de salvar el pacto pesquero con Mauritania

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Bruselas, 29 sep (EFE).- La Comisión Europea busca mantener una nueva ronda de negociaciones en fechas próximas para tratar de salvar el protocolo pesquero con Mauritania, que expira a mediados de noviembre, dijo este martes el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis.

«Trataremos de mantener una nueva ronda pronto para encontrar una solución y renovarlo lo antes posible», aseguró el comisario en rueda de prensa al término de un Consejo de ministros de Pesca de la UE en Bruselas.

«La renovación es una prioridad para la Comisión Europea. Sabemos lo importante que es para algunos segmentos de nuestra flota y estamos en constante consulta con Mauritania», subrayó.

Admitió que los contactos mantenidos hasta ahora «no han logrado llegar todavía a un acuerdo».

Ese pacto deberá respetar las advertencias de los auditores europeos, según recordó el comisario, en referencia a algunas insuficiencias detectadas en protocolos pesqueros que la UE ha concluido en el pasado.

Kadis explicó además que ha pedido mantener una conversación por videollamada con el ministro mauritano de Pesca para hablar de los «últimos acontecimientos» y «tratar de llegar a un compromiso».

En ese contexto, indicó que Bruselas y Mauritania ya han intercambiado «algunas cartas, pero parece que no han resuelto los asuntos pendientes».

El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, dijo a su llegada a la reunión que pediría a la Comisión Europea que impulse las negociaciones para la renovación de ese acuerdo, ante el temor de que la flota europea, y en particular la española, quede excluida de ese caladero.

Planas recordó que el protocolo expira el próximo 15 de noviembre y España urge a la Comisión a que «intensifique sus contactos, porque no quisiéramos que la flota europea y en particular española, se viera obligada a salir de aquel caladero».

Los buques de diez Estados miembros, entre los que está España, se benefician de ese protocolo de 1987, que permite capturar hasta 280.050 toneladas al año de marisco, especies demersales, atún y pequeños pelágicos.

La semana pasada, la patronal pesquera europea, Europêche, y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF), que representa a los pescadores, exigieron a la Unión Europea la renovación urgente del acuerdo para evitar que se paralice el acceso a esas aguas de la flota europea, que incluye buques de Andalucía, Galicia, Canarias y del País Vasco. EFE

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