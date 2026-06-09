Bruselas dice que Apple es «incapaz» de crear una IA compatible con las normas europeas

3 minutos

Bruselas, 9 jun (EFE).- La Comisión Europea (CE) aseguró este martes que Apple ha sido «incapaz» de desarrollar un modelo de inteligencia artificial (IA) compatible con la ley de mercados digitales, ante la decisión de la tecnológica estadounidense de retrasas el lanzamiento de ‘Siri AI’ en la Unión Europea (UE), alegando que la norma pone en riesgo la privacidad de los usuarios.

«¿Cuál es la verdadera historia que hay detrás de ‘Siri AI’? Tuvimos unos cuantos contactos con Apple sobre esta cuestión, pero Apple, simplemente, fue incapaz de desarrollar soluciones de interoperabilidad que cumplan» con la ley europea, dijo el portavoz de política digital del Ejecutivo comunitario, Thomas Regnier.

A raíz de la ley de mercados digitales, que regula la libre competencia en la UE en el sector tecnológico, Bruselas ha obligado a Apple a abrir su sistema operativo a la competencia, para que desarrolladores de dispositivos electrónicos como relojes o auriculares puedan conectarse fácilmente a los iPhones y iPads.

Apple mantiene desde entonces un pulso con la CE, argumentando que la medida le obliga a ceder a otras empresas los datos privados de los usuarios, que la tecnológica asegura proteger.

«Según los organismos reguladores de la UE, la ley de mercados digitales exige a Apple otorgar a cualquier sistema de IA un acceso prácticamente ilimitado al dispositivo del usuario, así como la capacidad de actuar sobre ese acceso de forma autónoma, sin la supervisión y el control continuos del usuario. Esto incluye leer y enviar mensajes, hacer compras, acceder a archivos y realizar acciones en distintas apps», dijo ayer la compañía en un comunicado tras presentar ‘Siri AI’.

Regnier respondió hoy que «la decisión de no extender ‘Siri AI’ a la UE es únicamente de Apple», porque «nada en la ley de mercados digitales prohíbe a Apple introducir nuevos productos en el mercado».

«Lo que Apple no tiene permitido es cerrar el mercado. (…) No les corresponde a ellos decidir quién puede innovar, ni elegir que herramientas de inteligencia artificial pueden usar los ciudadanos europeos», añadió.

El portavoz aseguró que, «en vez de intentar encontrar soluciones que cumplan la normativa, Apple simplemente pidió a la Comisión que le exima de sus obligaciones de interoperabilidad durante 18 meses».

«Y esto no es una opción, porque significaría que ningún otro agente de IA, aparte de ‘Siri AI’, que por cierto funciona con tecnología de Google, tendría la misma probabilidad de ser elegido por los usuarios de iPhone», explicó Regnier.

Google, a quien Bruselas también ha forzado a cumplir la normativa, acusa igualmente a la CE de poner en riesgo la privacidad de los usuarios. EFE

drs/mam