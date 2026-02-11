Bruselas propone usar las redes 5G para detectar drones y revisar su registro

Estrasburgo (Francia), 11 feb (EFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles un plan de acción para luchar contra los drones maliciosos, centrado en mejorar su detección con, por ejemplo, el uso de las redes 5G y reforzar la industria con nuevos métodos de registro y una etiqueta de confianza para los aparatos en el mercado.

El documento no legislativo presentado por la CE reúne una panoplia de medidas para hacer frente a los retos relacionados con drones y globos meteorológicos, sobrevuelos hostiles, violaciones del espacio aéreo o perturbaciones en los aeropuertos, así como riesgos para infraestructuras críticas, fronteras exteriores y espacios públicos, que se han multiplicado en los últimos años. EFE

