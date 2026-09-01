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Bruselas ve «intentos de Rusia de sacar partido» a crisis en Ceuta aunque no de provocarla

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bruselas, 1 sep (EFE).- El Servicio de Acción Exterior de la UE (SEAE) ha identificado «intentos por parte de Rusia de sacar partido» a la crisis migratoria en Ceuta, aunque no disponen de pruebas que demuestren que la entrada masiva de decenas de miles de migrantes a finales de julio «fuera provocada por la desinformación de actores estatales extranjeros», según confirmó a EFE un portavoz comunitario. EFE

mas-rja/ahg/jlp

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