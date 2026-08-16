Bulgaria detiene a 18 supuestos miembros de una red neonazi internacional

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Sofía, 16 ago (EFE).- La policía ha detenido a 18 personas, en su mayoría jóvenes, en la ciudad de Plovdiv, la segunda mayor en Bulgaria, bajo la acusación de pertenecer a la red neonazi internacional Blood & Honour (Sangre y Honor), informaron este domingo las autoridades búlgaras.

A los arrestados se les acusará de promover una ideología de discriminación, violencia u odio por motivos de raza, nacionalidad u origen étnico, delito tipificado en el Código Penal búlgaro, explicó el delegado del Ministerio del Interior en Plovdiv, Vasil Kostadinov.

«Esa es su ideología. Pertenecen a la organización internacional Sangre y Honor», dijo en una rueda de prensa, explicando que en el club privado en el que se reunían los ahora detenidos se había hallado abundante literatura y simbología nazi, como banderas u objetos con esvásticas.

El comisario policial agregó que también se investiga una posible relación de los detenidos, entre los que hay tres mujeres, con un brutal homicidio cometido la semana pasada, que conmocionó a la sociedad búlgara y por el que ya fueron arrestados varios menores.

En aquel caso, un grupo de adolescentes había creado en redes sociales una trampa para hacer creer a un hombre de 37 años que chateaba con una chica de 15 y atraerlo a una cita, en la que los jóvenes le propinaron una paliza y brutales torturas, causándole la muerte.

Cinco menores, que se concebían como «cazadores de pederastas» y entre cuyas pertenencias se hallaba también material de ideario neonazi, están en prisión preventiva, mientras que otros, que filmaron la escena con sus móviles para difundir las imágenes en redes sociales, fueron puestos en libertad.

Kostadinov confirmó que uno de los adolescentes que participaban en la filmación se halla entre los detenidos ahora, junto a su hermano y su padre, pero no ofreció más detalles sobre posibles vínculos con el caso.

La organización Blood & Honour fue fundada en el Reino Unido en 1987 por el activista neonazi Ian Stuart Donaldson y tiene afiliados en varios países europeos, pero es ilegal en Alemania y fue disuelta por orden judicial en España en 2011. EFE

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