Burkina Faso convoca al embajador de UE en protesta por resolución sobre derechos humanos

Compartir

4 minutos

Rabat, 22 jun (EFE).- El Gobierno de Burkina Faso convocó este lunes al embajador de la Unión Europea (UE) en Uagadugú, Philippe Bronchain, para expresarle su «decepción y disgusto» por una resolución del Parlamento Europeo (PE), aprobada el 18 de junio, que advierte del deterioro de los derechos humanos en el país.

Durante su audiencia a Bronchain, el ministro de Asuntos Exteriores burkinés, Karamoko Jean Marie Traoré, consideró que la resolución del PE pretende ejercer una función de «juez» sobre la política interior y la gestión de la seguridad y del espacio cívico de Burkina Faso.

Para el jefe de la diplomacia burkinesa, las afirmaciones de diputados europeos durante la sesión del PE están llenas de datos erróneos y son un «signo de desprecio», pues se hicieron desde «la total ignorancia» de los esfuerzos que está haciendo su país.

«Nuestro país se esfuerza desde hace tiempo por hacer frente a la inseguridad junto a Mali y Níger. Somos una barrera que los tres dirigentes intentan mantener consolidada», dijo Traoré durante la audiencia, según un comunicado del Ministerio de Exteriores de Burkina Faso.

Por su parte, el embajador Philippe Bronchain aseguró haber recibido el mensaje del Gobierno y se comprometió a transmitirlo de forma inmediata a las instituciones europeas, según la nota oficial.

En una resolución aprobada el 18 de junio, el PE insta a las autoridades de Burkina Faso a respetar la libertad de asociación, reunión y expresión, y advierte de que la libertad de prensa está «gravemente amenazada», por lo que reclamó el levantamiento de las restricciones a los medios y garantías para que los periodistas trabajen con seguridad.

El texto pide la apertura de investigaciones independientes sobre denuncias de crímenes y violaciones de derechos humanos, y denuncia prácticas como la intimidación, el acoso, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas.

Los diputados europeos subrayaron que la lucha contra el terrorismo debe respetar el derecho internacional en materia de derechos humanos y derecho humanitario.

Asimismo, expresaron además «serias preocupaciones» por la influencia de Rusia en Burkina Faso tras la salida de las fuerzas europeas que, según el texto, contribuye a violaciones de derechos y a una deriva autoritaria.

El PE recomendó que la UE trabaje con socios africanos para abordar los retos de seguridad y gobernanza y refuerce el apoyo a la sociedad civil y a los actores humanitarios.

La resolución se aprobó por 476 votos a favor, once en contra y 75 abstenciones.

Este lunes, varias organizaciones de derechos humanos, incluida Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), pidieron a las autoridades de Burkina Faso informar «con urgencia» sobre el paradero del periodista burkinés Atiana Serge Oulon, secuestrado desde hace dos años, y proceder a su liberación «de inmediato».

El reportero fue secuestrado después de haber realizado una investigación sobre la supuesta implicación del capitán Ibrahim Traoré, que encabeza la junta militar de Burkina Faso desde el golpe de Estado de 2022, en una trama de corrupción.

Desde el golpe, la junta militar ha restringido drásticamente el espacio cívico y la libertad de prensa, y desde 2023 utiliza una ley de emergencia para reprimir la disidencia mediante el reclutamiento militar de periodistas y activistas.

Entre julio y octubre de 2025 fueron liberados al menos siete periodistas y tres activistas que habían sido detenidos.

El periodista del medio digital ‘Fil Infos’ Moussa Sareba desapareció en agosto de 2025 y sigue en paradero desconocido. Otros permanecen en prisión acusados de delitos políticos, entre ellos el destacado abogado y activista Guy Hervé Kam. EFE

ms/mar/psh