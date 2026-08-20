Burnham dice que la seguridad de los duques de Sussex es un «asunto privado»

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Londres, 20 ago (EFE).- El primer ministro británico, Andy Burnham, no quiso pronunciarse este jueves sobre las medidas de seguridad de los duques de Sussex, Enrique (Harry) y Meghan, cuando regresen al Reino Unido y se limitó a decir que se trata de un «asunto privado».

El regreso de los duques, revelado la noche del miércoles por varios medios británicos, ha causado sorpresa en el Reino Unido, después de que la pareja decidiera a principios de 2020 apartarse de la Casa Real y se mudara a California para ser financieramente independientes.

Con motivo de una visita a West Yorkshire, en el norte de Inglaterra, los periodistas que acompañaban al primer ministro le preguntaron quién financiará la seguridad de los duques, a lo que respondió: «Bueno, se trata de un asunto privado. Es una cuestión que concierne a Enrique y Meghan, y les deseamos lo mejor en los pasos que están dando».

Según los medios, la pareja llegará al Reino Unido a finales de agosto para establecerse en una residencia que no pertenece a la realeza, a las afueras de Londres, mientras que sus dos hijos, los príncipes Archie y Lilibet, han sido matriculados en un colegio.

Enrique ha mantenido una prolongada batalla legal con el Ministerio del Interior en relación con las medidas de seguridad para él y su familia durante sus estancias en el Reino Unido, a raíz de la modificación de su nivel de protección tras dejar de desempeñar funciones oficiales como miembro de la realeza en 2020. EFE

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