Buscan a diez esquiadores desaparecidos tras avalancha en el oeste de Estados Unidos

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 17 feb (EFE).- Diez esquiadores se encuentran desaparecidos este martes tras una avalancha en el norte de California, oeste de Estados Unidos, informaron las autoridades que llevan a cabo una operación de búsqueda y rescate en medio de condiciones peligrosas debido a una tormenta que azota esa zona del estado.

La avalancha se reportó al mediodía del martes en la zona de Castle Peak, en la Sierra Nevada, según informó el Departamento del Alguacil del condado de Nevada.

Los esquiadores pertenecían a un grupo de 16 personas, que incluía a cuatro guías, que se vio afectado por la avalancha.

Seis personas sobrevivieron y esperan ser rescatadas en el lugar de la avalancha, mientras que diez permanecen desaparecidas, de acuerdo a un comunicado de las autoridades.

Las labores de rescate continúan con 46 equipos de emergencia. Pero las condiciones meteorológicas siguen siendo muy peligrosas, por lo que se indicó buscar refugio a los seis esquiadores con los que se mantiene contacto.

Antes del incidente, el Centro de Avalanchas de la Sierra había emitido una alerta de avalancha para este martes que se extiende hasta mañana en la mañana.

“Existe un alto peligro de avalancha en la zona rural. Se esperan grandes avalanchas el martes por la noche y al menos hasta la madrugada del miércoles en terrenos rurales”,

Varias tormentas azotan a California con intensas lluvias y gran acumulación de nieve en las alturas.

La zona del Lago Tahoe, cercana al lugar de la avalancha, registró de 60 a 90 cm de nieve nueva en las últimas 36 horas y esta seguía cayendo a una velocidad de 50 a 100 cm por hora, según explicó a ABC Brandon Schwartz, director del Centro de Avalanchas de la Sierra, que hace pronósticos en el sector.

Autoridades de otros condados se han unido a la búsqueda de las personas desaparecidas. EFE

