Buscan en Ecuador a la hermana de uno de los 4 menores desaparecidos por militares en 2024

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Guayaquil (Ecuador), 4 ago (EFE).- La Fiscalía de Ecuador informó este martes de la desaparición de Ruth Medina Lajones, hermana de Steven Medina, uno de los cuatro menores afrodescendientes detenidos por militares en 2024 y que posteriormente fueron encontrados asesinados en una zona rural cerca de Guayaquil, la ciudad más poblada del país.

Medina, de 16 años, fue reportada como desaparecida el pasado 29 de julio en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, y el Ministerio Público pidió a la ciudadanía que se comunique de inmediato con las autoridades si tiene información sobre su paradero.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la organización que defendió a las familias de los cuatro menores desaparecidos por militares, informó que la adolescente fue vista ese 29 sobre las 13:00 (18:00 GMT) «yendo a su colegio con uniforme», una blusa y falda azules.

El CDH aseguró que esta familia «nuevamente debe afrontar el temor» y que su desaparición se da «en un contexto de crecimiento acelerado de desapariciones en Ecuador».

Fernando Bastias, abogado del CDH, dijo a EFE que ya están articulados con el Ministerio del Interior, la Policía y también la Defensoría del Pueblo para realizar las acciones necesarias para dar con el paradero de Medina.

El pasado 1 de mayo otra hermana de Steven fue asesinada por sujetos que la atacaron a tiros cerca de su vivienda, en Las Malvinas, un crimen que es investigado por la Policía.

La desaparición de la adolescente se produce más de un año y medio después de que su hermano Steven, de 11 años, fue detenido de manera irregular cerca de Las Malvinas junto a sus amigos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y Saúl Arboleda, también de 15 años, por militares que los golpearon, torturaron y abandonaron.

Los restos calcinados de los menores fueron encontrados días después en una zona de manglar cercana a una base de la Fuerza Aérea y la autopsia determinó la existencia de impactos de bala en, al menos, tres de las víctimas.

Dieciséis militares fueron condenados en diciembre pasado a penas de entre 30 meses y 34 años de cárcel por la desaparición forzada de los menores.

Ecuador está desde 2024 bajo un estado de ‘conflicto armado interno’ declarado por el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra el crimen organizado, al que se le atribuye la escalada de violencia que vive Ecuador, que en 2025 cerró con un récord de 9.283 homicidios.

Como parte de esa estrategia, el presidente ha declarado sucesivos estados de excepción en varias zonas del país. El último, vigente desde el pasado 16 de junio, rige en diez provincias, entre ellas Guayas, cuya capital es Guayaquil. EFE

cbs/gpv