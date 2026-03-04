Calequi y Las Panteras se consolidan con el lanzamiento de su álbum «TRES»

Madrid, 4 mar (EFE).- El trío madrileño Calequi y Las Panteras acaba de presentar su último álbum, «TRES», un número que vertebra un proyecto que consolida su identidad como banda y abre una nueva etapa, y lo celebró este miércoles con un concierto íntimo en Madrid.

Este martes 3 de marzo (03/03), el trío formado por Javier Calequi, Laura Revuelta y Luisa Corral lanzó su tercer disco de estudio.

Durante años las entrevistas llegaban con una confusión incorporada, como si Calequi y Las Panteras pudieran ser dos proyectos distintos.

«Nos han llegado a preguntar si las Panteras teníamos canciones por separado», recuerda Corral en una conversación con EFE.

«TRES» cierra esa ambigüedad: el disco se llama así porque son tres, y ya no da lugar a error. Un «homenaje propio» que se estructura en torno a ese número: tres músicos, tres etapas y tres conciertos en Madrid, dos de los cuales ya tienen las entradas agotadas.

La presentación oficial fue en la Casa de América de Madrid a las 18 horas, en un concierto íntimo que inicia «un punto de inflexión» para la trayectoria de la banda. El trío define este momento como la consolidación de su identidad conjunta, un «matrimonio poliamoroso» que corona un proceso de madurez compositiva.

Mosaicos culturales: nuevos sonidos y texturas

Su nuevo álbum invierte el método anterior. «Hemos buscado dentro y lo hemos sacado hacia afuera», señala la banda en un diálogo con EFE.

Este proceso intimista no abandona los «mosaicos culturales» que definen su sonido, la aparición de merengue, funk y flamenco se integran ahora para encontrar nuevas texturas. El reto en el estudio, explica Revuelta, fue también aprender a vaciar: «Empiezas a llenar una canción y todo queda bien, pero el reto ha sido saber limpiar. Lo de dentro a veces tiene que ser más claro».

El disco acumula colaboraciones de peso. La del músico mexicano David Aguilar nació en el festival BIME de Bilbao y salió «Dulce Picante», de cero.

La cantaora Rocío Márquez aparece en «Analog-Digital», descrita como «la pieza más oscura del disco».

Y la banda de vientos que trabaja con el dominicano Juan Luis Guerra suma nuevos sonidos al álbum, al igual que la colaboración con Ortiga, quien aporta merengue o quizás un poco de «cuarteto cordobés».

La colaboración con Márquez no es un gesto decorativo, sino parte de una reflexión más amplia. Para la banda, el regreso a los sonidos autóctonos que atraviesa la música de su generación no es una moda: es una respuesta al momento histórico.

«Parece que se nos ha olvidado la historia. La música está yéndose a sus raíces y a no olvidarse de quiénes somos y de dónde venimos», afirmaron. Y fueron más lejos: «Las corrientes artísticas tienden a contrarrestar lo que pasa en el mundo. Si todos los líderes políticos se están olvidando de lo que ha pasado en la historia, la música responde yéndose a sus raíces». EFE

