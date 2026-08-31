Cali salva un empate al 99 ante Bucaramanga en juego que termina en trifulca

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Bogotá, 30 ago (EFE).- El Deportivo Cali, dirigido por el venezolano Rafael Dudamel, salvó un punto en casa al igualar 1-1 con el Atlético Bucaramanga, un partido de la octava jornada de la liga colombiana en el que los anfitriones empataron al minuto 99 y que terminó en una trifulca entre los miembros de ambos equipos.

El Cali, que desperdició un penalti al minuto 41 cuando el portero uruguayo Cristopher Fiermarín le atajó el remate al delantero Steven Rodríguez, no encuentra su mejor nivel y ya acumula tres partidos sin ganar, por lo que se estancó en el noveno lugar de la tabla con apenas ocho puntos.

El Bucaramanga, entre tanto, consiguió abrir el marcador con una anotación de cabeza del central José García y bajo el liderazgo del entrenador uruguayo Pablo Peirano escaló al séptimo lugar con 10 puntos.

Los anfitriones, entre tanto, igualaron al minuto 98 con un tanto de penalti del volante Leyser Chaverra, luego de que el árbitro pitara una mano en el área del extremo Kevin Londoño.

El partido, tras el gol, fue terminado por el juez luego de que los representantes de los dos equipos pelearan en el terreno de juego.

Por el enfrentamiento terminaron expulsados García, del Bucaramanga, y el defensor juvenil Keimer Sandoval, tras lo cual algunos aficionados trataron de ingresar a la cancha.

Buen momento

El Atlético Nacional vive un buen momento y lo ratificó el sábado al golear 1-5 al Alianza como visitante, en un duelo en el que el extremo Marlos Moreno volvió a ser determinante.

Los verdolagas, dirigidos por Lucas González, consiguieron la victoria con un doblete de Moreno y anotaciones del extremo Andrés Sarmiento, el goleador Alfredo Morelos y el juvenil Juan José Rosa, mientras que Alianza descontó con un tanto de penalti del veterano Felipe Pardo.

Con este resultado, el equipo de Medellín – de nivel sobresaliente- es segundo con 12 puntos, a cinco del líder América, aunque tiene dos partidos menos que su rival.

Junior no levanta cabeza

El bicampeón de la liga, Junior, igualó el 1-1 en casa el sábado con el Independiente Santa Fe, un resultado con el que el equipo barranquillero sigue estancado en el puesto 17 de la tabla con apenas dos puntos en cinco partidos disputados.

El equipo local tomó la ventaja al 66 cuando el paraguayo Guillermo Paiva filtró un pase elevado para el goleador Luis Fernando Muriel, que como pudo remató y mandó el balón al fondo de la portería de Weimar Asprilla.

Los capitalinos, por su parte, lograron el empate cuando el argentino Maximiliano Lovera cobró un tiro libre de costado y el uruguayo Franco Fagúndez, al 88, mandó el balón al fondo.

Con este empate, Santa Fe es 13 con seis puntos, aunque tiene tres partidos pendientes y está enfocado, principalmente, en la Copa Sudamericana, pues disputará este mes los cuartos de final contra el Vasco da Gama.

En otros partidos de la jornada, el América de Cali se llevó un punto de su visita a Jaguares, con el que empató 2-2, y Millonarios vivió una noche amarga de domingo al empatar 0-0 en casa con Internacional.

Independiente Medellín, dirigido por Amaranto Perea, se impuso 2-1 a Llaneros con una actuación destacada de Juan Fernando Quintero, mientras que Águilas Doradas salvó un empate 2-2 en casa con Boyacá Chicó.

La jornada continuará el lunes con los juegos Deportivo Pasto-Deportivo Pereira y Deportes Tolima-Cúcuta Deportivo, y culminará el martes con el partido Fortaleza-Once Caldas. EFE

jga/laa