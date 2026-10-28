Candidatos afroamericanos a gobernador aspiran a hacer historia en las elecciones

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Washington, 28 oct (EFE).- Ocho candidatos afroamericanos optan a convertirse en gobernadores en las elecciones del 3 de noviembre y algunos de ellos aspiran a hacer historia ya que, en caso de victoria, los comicios podrían deparar a la primera mujer afroamericana en liderar un estado o el primer republicano afroamericano en lograrlo.

La demócrata de Georgia Keisha Lance Bottoms podría ser la primera mujer afroamericana que es elegida gobernadora en las urnas, algo que también podría pasarle a Lisa Demuth en Minesota, la cual, además, sumaría el hecho de ser republicana.

Hasta ahora solo tres afroamericanos han sido elegidos en la historia de Estados Unidos para el cargo de gobernador y los tres eran demócratas.

En 1989, Douglas Wilder se convirtió en el primero en Virginia; años más tarde, en 2006, Deval Patrick lo logró en Massachusetts y, por último, en 2022 Wes Moore hizo lo propio en Maryland, donde ahora busca la reelección para un segundo mandato.

Además de estos tres gobernadores afroamericanos, David Paterson también lo fue en el estado de Nueva York entre 2008 y 2010, pero llegó al cargo tras la dimisión de Eliot Spitzer y no al ganar una elección para la gobernación.

Para las próximas elecciones de medio mandato, además de las dos candidatas mujeres, seis hombres afroamericanos optan a cargos de gobernador: cuatro demócratas y dos republicanos.

Los republicanos son el congresista John James de Michigan, y Byron Donalds, otro miembro de la Cámara Baja afín a Trump que se presenta en Florida y que es el que más opciones tiene de ganar.

Además de Moore, que busca la reeleción, los demócratas que se presentan en estos comicios son Aaron Ford por Nevada, David Crowley por Wisconsin y Jermaine Johnson por Carolina del Sur.

En las elecciones de medio mandato se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio de los cien escaños del Senado y se eligen gobernadores de en 36 de los 50 estados, además de otros cargos locales. EFE

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