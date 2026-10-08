Casi 900 osos cazados en una zona de Siberia tras levantarse la veda por ataques a humanos

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Moscú, 8 oct (EFE).- El número de osos cazados en la región siberiana de Krasnoyarsk, en la que han muerto al menos siete personas por ataques de estos animales, asciende ya a 898 desde que se levantó la veda el pasado 2 de octubre, informó este jueves el Ministerio de Recursos Naturales local.

«Se mantiene el peligro de la salida de osos en determinados territorios de la región. En el marco de las medidas tomadas para regular la población de estos animales fueron cazados 898 osos pardos», señaló el ministerio, citado por la agencia rusa TASS.

Según las autoridades locales, en la región de Krasnoyarsk, situada en el centro de Rusia, habitan entre 25.000 y 32.000 osos.

En los últimos meses en Siberia y el Lejano Oriente ruso se ha agravado la situación debido a la presencia de osos en las poblaciones, algo que ha provocado la muerte de al menos 24 personas en Rusia en 2026. Krasnoyarsk es la región con más incidentes de este tipo.

En la también siberiana región de Irkutsk las autoridades lanzaron una campaña de caza para neutralizar a más de medio millar de osos pardos a fin de controlar su población tras la muerte de varias personas en las últimas semanas.

El gobernador de Irkutsk, Ígor Kóbzev, indicó la semana pasada que todos los días los servicios de emergencias reciben hasta 80 llamadas por la irrupción de osos en zonas urbanas.

Esta situación se repite en otras regiones rusas: el pasado viernes en el sur de la isla de Sajalín fue neutralizado un oso que merodeaba cerca de viviendas.

También se han reportado casos de ataques de osos en Kamchatka, Kémerovo, Novosibirsk, Komi, ésta última en la parte europea de Rusia, e incluso hasta en las cercanías de la ciudad balneario de Sochi, a orillas del mar Negro.

En las zonas aledañas al lago Baikal las autoridades ofrecen hasta 15.000 rublos (180 dólares) por cada ejemplar cazado, mientras que en Tomsk esta cifra podría ascender al doble, según propuso este jueves el departamento regional de pesca y caza.

El partido de los Verdes llamó a la Duma o cámara de diputados a establecer la imposición de multas de hasta 30.000 rublos (unos 360 dólares) por alimentar deliberadamente a estos animales y no velar por el tratamiento de los desechos, algo que también atrae a los osos a los asentamientos humanos. EFE

mos/mam