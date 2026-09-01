Catedral de San Pablo en Londres firma acuerdo con discoteca para acoger varios eventos

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Londres, 1 sep (EFE).- La Catedral de San Pablo, uno de los edificios más emblemáticos de Londres y de los más importantes de la religión anglicana, ha firmado este martes un acuerdo con la conocida discoteca Fabric.

El acuerdo permitirá que la sala Fabric programe en los próximos cuatro años conciertos dentro del templo, el primero de ellos el 29 de octubre.

No se conoce todavía los nombres de los músicos o grupos invitados, pero los organizadores han prometido que será «una categoría de artistas contemporáneos de diferentes géneros musicales y disciplinas».

En estos actos no habrá venta de alcohol ni se permitirá el consumo de bebidas introducidas desde el exterior.

No es la primera vez que la catedral sirve de escenario de conciertos: en 2024 acogió uno de RY X y al año siguiente otro de Patti Smith.

Un acuerdo similar al firmado hoy, en aquel caso con la Catedral de Canterbury -la sede histórica del anglicanismo- fue muy criticado cuando en 2024 se abrieron sus puertas a «discotecas silenciosas» (eventos en los asistentes escuchan la música solo mediante auriculares).

En 2016, la discoteca Fabric fue obligada a cerrar por un ayuntamiento local después de que dos clientes muriesen por sobredosis dentro del local. EFE

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