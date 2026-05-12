Chile lidera cifras de desplazados en América con 1,5 millones en 2025 debido a desastres

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Santiago de Chile, 12 may (EFE).- Chile registró la cifra más alta de desplazados internos en el continente americano con 1.502.000 personas en 2025, asociada a movilizaciones por desastres naturales, y una de las más altas a nivel global, según revela un informe mundial publicado este martes por el Observatorio de Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés).

El indicador del país sudamericano está vinculado en su mayoría a evacuaciones preventivas tras alertas de tsunami, en un continente que contabilizó 4,3 millones de personas movilizadas internamente por causa de catástrofes, la segunda cifra anual más alta en una década.

Para la organización, Chile se destaca como un ejemplo de cómo los sistemas de alerta temprana y los protocolos de evacuación pueden desencadenar movimientos temporales a gran escala para proteger a las personas de los desastres y salvar vidas.

“Chile demuestra cómo décadas de inversión en preparación y concienciación comunitaria pueden apoyar una reducción efectiva del riesgo de desastres”, destacan en el reporte.

En el panorama global, donde la cifra de desplazados por desastres fue de 29,9 millones, Chile fue el cuarto país bajo este parámetro superando a Indonesia que registró 1,4 millones, y por debajo de Filipinas (10,7 millones), China (3,5 millones) y Pakistán (3 millones).

En Sudamérica, Brasil fue el segundo país con más cantidad de desplazados internos por desastres con 399 mil seguido de Perú con 179 mil, en un contexto regional donde Colombia y Ecuador registraron sus cifras más altas de desplazamiento por conflictos.

Las movilizaciones en Chile se dieron en respuesta a una alerta de maremoto en todo el Pacífico en julio de 2025, luego de que un terremoto de magnitud 8,8 sacudió la península de Kamchatka, en la costa oriental de Rusia, uno de los más fuertes registrados a nivel mundial.

«Chile se encontraba a decenas de miles de kilómetros del epicentro, pero activó protocolos de emergencia que propiciaron alrededor de 1,5 millones de evacuaciones preventivas a lo largo de su extensa costa», reseña el informe.

El operativo implicó la emisión de alertas por parte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), para el traslado de los residentes de todas las zonas costeras situadas a menos de 30 metros sobre el nivel del mar.

Las olas del tsunami no fueron tan altas como se había previsto y no causaron daños ni víctimas, pero escuelas de los municipios costeros entre las regiones de Arica y Los Lagos cerraron como medida de precaución. Varios hospitales, centros de salud y prisiones también fueron evacuados.

La gran mayoría de las personas se refugiaron con familiares o amigos, pero los municipios también abrieron cientos de refugios específicos para los residentes que no podían regresar a sus hogares durante la noche ni encontrar alojamiento alternativo.

El informe detalla que las órdenes de evacuación se emitieron por fases con tres horas de anticipación a la hora de llegada prevista, lo que produjo desplazamientos tranquilos y evitó movilizaciones innecesarias.

Los residentes fueron notificados en sus teléfonos móviles e informados directamente cuando podían regresar, lo que redujo la duración del desplazamiento. EFE

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