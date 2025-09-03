The Swiss voice in the world since 1935

Chile nombra nuevos embajadores en la OEA y Suiza

Santiago de Chile, 3 sep (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klavaren, informó este miércoles la designación de nuevos embajadores en Suiza y ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Según detalló la Cancillería, el presidente de Chile, Gabriel Boric, nombró como embajadora en Suiza a Carla Serazzi, que se desempeñaba como jefa de la División de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores al momento de su designación.

Serazzi ha sido embajadora de Chile en Irlanda y representante permanente alterna de Chile ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra, además de diversas funciones diplomáticas.

Chile mantiene una estrecha relación bilateral con Suiza, vínculo reforzado con la firma en junio de 2003 del Tratado de Libre Comercio entre el país suramericano y la European Free Trade Association (EFTA), de la cual Suiza es parte.

Como representante permanente del país suramericano ante la OEA, Boric nombró a Tomás Pascual, Jefe de la División de Derechos Humanos de la Cancillería al momento de su designación.

La Organización de Estados Americanos (OEA) fue creada en 1948, cuando se suscribió la Carta de la OEA, que entró en vigencia en diciembre de 1951.

Chile, según detalla Cancillería en su página web, «participa y colabora activa y constructivamente en los diferentes órganos e instancias de la OEA, entre ellos la Asamblea General, el Consejo Permanente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las distintas Comisiones y Comités Temáticos de la organización». EFE

ssb/enb

