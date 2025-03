China acusa a Filipinas de «provocar» y de ser una «pieza de ajedrez de otros»

Pekín, 7 mar (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, aseguró hoy que detrás de las recientes fricciones que ha mantenido China con Filipinas «están fuerzas externas» y que Pekín está dispuesto a alcanzar consensos para que el mar de China Meridional sea uno de «amistad y cooperación».

«La provocación es contraproducente», dijo en respuesta a una pregunta sobre Filipinas, y agregó que hay consecuencias negativas para quien actúe como «piezas de ajedrez de otros».

«China seguirá salvaguardando su soberanía territorial y sus derechos e intereses marítimos de conformidad con la ley», afirmó.

«En general, la situación en el mar de China Meridional es estable gracias a los esfuerzos conjuntos de China y la Asociación de Naciones del Asiático (ASEAN). Tenemos como objetivo terminar un código de conducta para gestionar las diferencias y fomentar la cooperación», afirmó.

No obstante, Wang resaltó que «no hay problema difícil que no pueda resolverse mediante el diálogo, ni objetivo que no pueda alcanzarse mediante la cooperación».

Manila y Pekín mantienen un conflicto por la soberanía en el mar de China Meridional, una región estratégica por donde transita aproximadamente el 30 % del comercio global, que alberga el 12 % de los caladeros mundiales y cuenta con potenciales reservas de petróleo y gas. EFE

