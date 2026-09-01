China exige que se protejan sus intereses en Venezuela tras el acuerdo petrolero con EEUU

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Pekín, 1 sep (EFE).- China exigió este martes que se salvaguarden sus intereses en Venezuela, después de que algunos medios informaran de que el nuevo acuerdo petrolero entre Caracas y Washington podría afectar a campos en los que operaban compañías chinas, como las estatales Sinopec y CNPC.

«Los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela deben ser salvaguardados», afirmó en rueda de prensa el portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Guo Jiakun.

Guo respondía a una pregunta sobre informaciones según las cuales, como parte del nuevo acuerdo petrolero impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, una compañía estadounidense asumiría el control de varios campos venezolanos anteriormente en manos de empresas chinas, entre ellas Sinopec y CNPC.

El vocero no confirmó esos cambios de control y se limitó a señalar que Pekín había «tomado nota de las informaciones».

Guo recalcó que la cooperación entre China y Venezuela «está protegida por el derecho internacional y las leyes de ambos países» y defendió que la cooperación económica y comercial entre países debe regirse por los principios de igualdad y beneficio mutuo.

China mantiene desde hace años importantes intereses en el sector petrolero venezolano, donde compañías estatales como CNPC y Sinopec han participado en proyectos de exploración y producción, en el marco de la estrecha relación económica desarrollada entre Pekín y Caracas durante los gobiernos chavistas.

Estados Unidos y Venezuela anunciaron el viernes un acuerdo por el que Washington controlará más del 20 % de las reservas de crudo venezolano, casi ocho meses después del acercamiento entre el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el de Trump tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

Rodríguez detalló el sábado que el acuerdo tendrá una vigencia de 25 años y prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos, con un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo y un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.

Desde la captura de Maduro, Washington ha tutelado al Gobierno dirigido por Rodríguez y ha restablecido las relaciones diplomáticas con Caracas tras más de dos décadas de alejamiento bilateral. EFE

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