China limitará acceso a chips H200 de Nvidia pese a que EE.UU. aprobó su venta, según FT

2 minutos

Pekín, 9 dic (EFE).- Las autoridades chinas se disponen a limitar el acceso a los chips avanzados H200 de Nvidia pese a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de permitir su exportación al gigante asiático, informó este martes el diario británico Financial Times (FT).

Según dos fuentes con conocimiento del asunto citadas por este medio, los reguladores de Pekín han estado debatiendo formas de permitir un «acceso limitado» al H200.

Los compradores probablemente tendrían que pasar por un proceso de aprobación, presentando solicitudes para comprar los chips y explicando por qué los proveedores nacionales no podrían satisfacer sus necesidades.

Las autoridades todavía no han tomado ninguna decisión final en este asunto, agregaron las fuentes.

Esta información se publica un día después de que el mandatario estadounidense dijera que permitiría a Nvidia enviar su chip H200 a «clientes aprobados» en China y a cambio de pagar un 25 % de esas ventas a Estados Unidos.

Trump escribió en Truth Social que ha informado a su homólogo chino, Xi Jinping, de que Washington «permitirá a Nvidia enviar sus productos H200 a clientes aprobados en China» y a otros países «bajo condiciones» que protejan su seguridad nacional.

El político republicano, que aseguró que Xi ha «respondido positivamente», agregó que un «25 % será pagado a EE.UU.», en referencia a las ventas de Nvidia del H200, y aclaró que ese acuerdo no afecta a otros chips de IA como Blackwell y Rubin.

El pasado agosto, el Gobierno de EE.UU. firmó un acuerdo similar con Nvidia y AMD para permitirles exportar chips de ordenadores a China pagando un 15 % de lo que ingresaran.

Nvidia cuenta, además, con una licencia específica para exportar a China el chip H20, de menor capacidad que el H200, y diseñado específicamente para ese país, a cambio de un 15 % de las ventas. EFE

pek-jacb/jgb