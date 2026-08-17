China ofrece ayuda a Indonesia tras el terremoto y confirma ciudadanos chinos heridos

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Pekín, 17 ago (EFE).- China se ofreció este lunes a proporcionar ayuda a Indonesia tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la isla de Flores y confirmó que varios ciudadanos chinos resultaron heridos en el seísmo, aunque no precisó su número ni la gravedad de sus lesiones.

«China está siguiendo la situación provocada por el terremoto en Indonesia», afirmó hoy el portavoz del Ministerio chino de Exteriores Lin Jian en una rueda de prensa, en la que expresó sus condolencias por las víctimas y trasladó su solidaridad a sus familiares y a los heridos.

Lin aseguró que Pekín está dispuesto a proporcionar «el apoyo necesario» en función de las necesidades de las autoridades indonesias, sin detallar por el momento qué tipo de asistencia podría ofrecer.

Preguntado por la situación de los ciudadanos chinos después de que el terremoto se sintiera también en Bali y otros destinos turísticos, el portavoz confirmó que «un pequeño número» resultó herido.

El Consulado General de China en Denpasar, capital de Bali, activó su mecanismo de emergencia de protección consular y está prestando asistencia a los afectados, agregó Lin, que no respondió a la pregunta de si Pekín recomendará a sus ciudadanos evitar temporalmente las zonas golpeadas por el terremoto.

El seísmo de magnitud 7,7 sacudió el sábado Flores, en el este del archipiélago, con epicentro a 62 kilómetros de Ende, la localidad más poblada de la isla, y ha dejado al menos 53 muertos, 137 heridos y más de 5.000 evacuados.

Desde entonces se han registrado cerca de un millar de réplicas, entre ellas un terremoto de magnitud 5,7 este lunes, mientras el Gobierno provincial tramita la declaración del estado de emergencia durante catorce días para coordinar la ayuda con las autoridades centrales.

Indonesia se asienta sobre el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que se registran unos 7.000 terremotos al año, la mayoría moderados. EFE

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