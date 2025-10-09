China restringe la exportación de tecnologías relacionadas con las tierras raras

Pekín, 9 oct (EFE).- El Ministerio de Comercio de China anunció este jueves la imposición de controles a la exportación de tecnologías relacionadas con las tierras raras, uno de los principales ámbitos de tensiones entre el gigante asiático y Estados Unidos.

Las empresas extranjeras deberán obtener una licencia de exportación de artículos de doble uso (aquellos que pueden destinarse a uso tanto civil como militar) para acceder a este tipo de tecnologías, según un comunicado del departamento.

Las medidas entrarán en vigor de manera inmediata, agrega la nota de Comercio y se suman a las limitaciones ya vigentes desde el pasado 2 de abril.

En esa fecha y en el marco de la escalada arancelaria con Estados Unidos, Pekín impuso un nuevo régimen de licencias que obliga a las firmas extranjeras a solicitar permisos para exportar 7 de los 17 minerales del grupo de tierras raras (samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutecio, escandio e itrio) e imanes derivados, aduciendo motivos de seguridad nacional.

Estos recursos, presentes en productos como los chips de inteligencia artificial, los vehículos eléctricos o los misiles teledirigidos, están en el centro de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

El gigante asiático posee un 49 % de las tierras raras del planeta -unos 44 millones de toneladas- y controla más del 70 % de la producción mundial y casi el 90 % de su procesamiento. EFE

lcl/sbb