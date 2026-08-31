Cientos de pasajeros varados en el principal aeropuerto de Kenia por una huelga

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(Añade declaraciones de Kenyan Airways)

Nairobi, 31 ago (EFE).- Cientos de pasajeros quedaron varados durante la pasada noche en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta (JKIA) de Nairobi, el mayor aeropuerto de Kenia y uno de los principales de África oriental, por una huelga de trabajadores aeroportuarios que este lunes cumple su segundo día.

El Sindicato de Trabajadores de la Aviación de Kenia (KAWU) afirmó que la huelga se debe a varias quejas, incluida la incapacidad de concluir un acuerdo de negociación colectiva con la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA) y la falta de cooperación de la Autoridad de Aeropuertos de Kenia (KAA), así como de la aerolínea de bandera Kenya Airways y su filial Jambojet.

La KAA ya advirtió este domingo de que habría retrasos en los vuelos tras iniciarse la huelga, que también ha impactado en el Aeropuerto Internacional Moi de la ciudad costera de Mombasa, el segundo más importante del país.

Numerosos pasajeros varados en el JKIA fueron trasladados a hoteles, aunque otros pasaron la noche en el aeropuerto tras los retrasos o cancelaciones de sus vuelos antes de que las aerolíneas comenzaran a gestionar el alojamiento para los viajeros afectados.

El viajero Adow Mohammed declaró al periódico The Star que llegó al aeropuerto esta madrugada con la esperanza de tomar un vuelo programado para el domingo.

«Llevamos aquí desde las 03:00 (00:00 GMT) de la madrugada. Mi vuelo era ayer (domingo), pero nos dijeron que viniéramos hoy a las 07:00 (04:00 GMT)”, dijo Mohammed.

«Vine sobre las 03:00 de la madrugada para asegurarme de que todo estuviera en orden. Me sorprende que ya sean las 08:00 (05:00 GMT) y nadie nos diga nada. Nadie nos habla del vuelo», añadió el pasajero, quien urgió al Gobierno keniano a intervenir y resolver el problema.

En un comunicado, Kenya Airways informó de que, debido a la huelga de los controladores aéreos en el JKIA, la compañía estaba experimentando «retrasos de más de seis horas».

«Debido a la acumulación de vuelos, hemos tenido que reprogramar y cancelar algunos. Nuestros equipos trabajan sin descanso para gestionar la situación, reprogramando vuelos de forma proactiva para minimizar el impacto de la interrupción a medida que la situación evoluciona», subrayó la aerolínea.

La aerolínea recomendó a sus clientes que «solo se presenten en el aeropuerto una vez que tengan un vuelo confirmado».

Por su parte, el secretario general de KAWU, Moss Ndiema, aseguró que los miembros del sindicato habían cesado sus actividades en la KCAA, la KAA y Jambojet, y añadió que los trabajadores no reanudarán sus labores hasta que se resuelvan sus quejas. EFE

pa/llb

(foto) (vídeo)