Cinco aspirantes a suboficiales detenidos en Paraguay inician huelga de hambre
Asunción, 12 ago (EFE).- Cinco aspirantes a suboficiales del Instituto Técnico Superior de Sanidad Militar de Paraguay se declararon en huelga de hambre para exigir su libertad, después de permanecer en prisión preventiva desde hace cuatro meses por la presunta agresión a otro estudiante, informó este martes el fiscal militar general, coronel Ernesto Cabrera.
«Los chicos que están recluidos están reclamando su libertad y recurrieron a la huelga de hambre», afirmó Cabrera al explicar que los jóvenes «alegan que ya deben salir» de la prisión.
Los alumnos comenzaron la protesta este lunes en la penitenciaría militar de Viñas Cué de Asunción, a donde fueron trasladados como parte de un proceso por presunto «abuso de autoridad, lesión y falta contra la disciplina militar», refirió a EFE Cabrera.
El fiscal detalló que los detenidos enfrentan una causa en la Justicia militar por presuntamente «haber golpeado a otro aspirante de menor grado» dentro del instituto y causarle lesiones corporales.
La víctima fue un aspirante a suboficial del primer año que luego de denunciar la presunta agresión decidió abandonar la entidad educativa, agregó.
Sobre el caso, el ministro paraguayo de Defensa, Óscar González, afirmó que serán «implacables ante los hechos de abuso de autoridad».
«El mando que le da el Estado paraguayo a un militar no es para maltratar al subordinado, es para cumplir la misión y nosotros vamos a ser intolerantes», expresó González a periodistas luego de participar en un acto oficial. EFE
