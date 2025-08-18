Cinco desaparecidos en el centro de la India por las lluvias que mantienen alerta a Bombay

2 minutos

Nueva Delhi, 18 ago (EFE).- Cinco personas permanecen desaparecidas en la ciudad india de Nanded, en el centro de la India, tras un episodio de fuertes lluvias que están afectando de manera generalizada a la zona central y meridional de este país y que están causando inundaciones y provocando interrupciones en el tráfico en la ciudad de Bombay.

El jefe del Gobierno del estado de Maharahstra, donde se encuentra Bombay, dijo este lunes en un mensaje publicado en X que cinco personas permanecen desparecidas y varias quedaron atrapadas por las lluvias en Nanded, en la zona oriental del estado.

Bombay, la segunda ciudad más poblada de la India, con un área metropolitana de más de 22 millones de habitantes, continuará hasta mañana en alerta roja por lluvias extremadamente fuertes que tienen lugar en el marco del desarrollo del monzón.

Otras partes de la costa occidental de la India mantendrán estos avisos a lo largo de la semana.

En Bombay, las lluvias han inundado calles y vías de trenes, provocando interrupciones del tráfico y generando caos en la urbe, donde se han suspendido las clases en los colegios y en las universidades, al menos hasta el miércoles.

Al menos uno de los lagos que rodean la ciudad y la surten de agua se ha desbordado como resultado de las fuertes precipitaciones.

Las autoridades de Maharahstra han recomendado a los habitantes de Bombay evitar salir a la calle, no refugiarse bajo árboles o estructuras inestables y no llevar a cabo viajes innecesarios.

En Nueva Delhi, la Comisión Central del Agua ha advertido que el río Yamuna, que atraviesa la capital, superará el nivel de peligro de los 205,33 metros en las próximas horas, esperando que alcance los 206 metros mañana, lo que podría provocar inundaciones en la ciudad.

El monzón, un fenómeno climático estacional de esta región del mundo, marca el inicio de las lluvias intensas tras semanas de calor extremo, con temperaturas que en muchas regiones superan los 45 grados.

Su llegada suele comenzar a principios de junio por el suroeste del país, principalmente en el estado de Kerala, y se extiende hacia el norte según avanzan las semanas del verano.

Estas lluvias son esenciales para recargar acuíferos y sostener la agricultura en la India, pero también son las causantes de lo que se considera el fenómeno meteorológico más peligroso para el ser humano, por delante de las tormentas, los relámpagos y las olas de calor. EFE

