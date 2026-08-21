Cinco desaparecidos y 19 heridos en dos incendios en edificios de Suiza

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Dos incendios que se declararon en sendos edificios residenciales de Schaffhausen, en el norte de Suiza, y Thusis, en el este, dejaron un total de 19 heridos y cinco desaparecidos, informó la policía este viernes.

En Thusis, en el cantón de los Grisones, se produjo un «importante incendio» en la madrugada del viernes.

«Un restaurante con alojamientos quedó completamente destruido. Cinco personas están desaparecidas», declaró la policía cantonal, alertada poco después de la medianoche.

«Catorce personas lograron escapar del edificio en llamas. Entre ellas, ocho resultaron heridas: dos de gravedad, dos con heridas moderadas y cuatro con heridas leves», añadieron.

Los heridos recibieron atención médica en el lugar y posteriormente fueron trasladados a tres hospitales de la región, así como al hospital de Zúrich.

Se inició una investigación para determinar la causa del incendio, que según la policía «se originó en el segundo piso del edificio».

«La escalera se derrumbó, por lo que hubo que abrir el techo con una grúa», explicaron.

Cerca de 100 bomberos fueron movilizados para apagar el fuego. Las labores de extinción continuaban el viernes por la mañana.

Una fotografía difundida por la policía muestra un edificio de apartamentos de varios pisos devastado por un violento incendio en plena noche. Se observan grandes llamas saliendo de las ventanas de un piso superior, mientras una densa columna de humo se eleva desde el edificio.

El jueves por la noche, poco antes de las 22H30 (20H30 GMT), se produjo otro incendio en la cocina de un apartamento en un edificio de la ciudad norteña de Schaffhausen, cerca de la frontera.

«Once personas resultaron heridas, nueve de las cuales tuvieron que ser trasladadas al hospital», informó la policía local en un comunicado y añadió que un agente de policía se encontraba entre los heridos.

«La causa exacta del incendio se está investigando», agregó.

apo-ag/dsa/msr/jvb