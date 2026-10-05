Cinco muertos en ataques rusos en Ucrania

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Al menos cinco personas murieron el lunes en ataques rusos con bombas guiadas contra Járkov, la segunda ciudad de Ucrania, en el noreste del país, informó el gobernador regional.

«El balance del ataque ruso con bombas aéreas guiadas contra Járkov ha aumentado a cinco muertos. Treinta heridos se encuentran hospitalizados, tres de ellos en estado crítico», declaró en Telegram el gobernador de la región, Oleg Siniegubov.

El balance aumentó después de que se localizaran los cuerpos de dos víctimas «bajo los escombros de un taller de confección», precisó por su parte el alcalde de la ciudad, Íhor Térejov.

Ambos responsables informaron de que tres niños resultaron heridos.

Según Siniegubov, las fuerzas rusas atacaron Járkov, próxima a la frontera con Rusia y a la línea del frente, con tres bombas aéreas guiadas que alcanzaron una zona industrial y un edificio residencial.

Moscú, que niega atacar infraestructuras civiles, ha intensificado sus bombardeos sobre territorio ucraniano en las últimas semanas, más de cuatro años después del inicio de su invasión a gran escala de Ucrania.

bur-mda/bow/pc/meb

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