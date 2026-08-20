Coca-Cola pone en marcha en el estado de Nueva York su planta procesadora de leche

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Nueva York, 20 ago (EFE).- La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, y la empresa Coca-Cola Company celebraron este jueves el inicio de las operaciones de la moderna planta procesadora de leche de la multinacional, que se vende en Estados Unidos bajo la marca Fairlife, y que se construyó con una inversión de 650 millones de dólares (unos 556 millones de euros).

La planta en el condado de Monroe, una de las mayores procesadoras de lácteos del noreste de EE.UU, será la instalación regional insignia de Fairlife y procesará entre cinco y seis millones de libras de leche diarias provenientes de productores de Nueva York, así como 380 empleos a tiempo completo, señala un comunicado conjunto de Hochul y Coca-Cola.

La compañía eligió Nueva York tras una recomendación de Hochul por la reputación mundial del estado como líder global en la industria láctea.

Este estado cuenta con 2.700 granjas lecheras que producen más de 16.600 millones de libras de leche al año, lo que lo convierte en el quinto estado productor de leche más grande del país. La industria láctea es el sector agrícola más importante del estado y contribuye significativamente a su economía, generando casi la mitad de los ingresos agrícolas totales y ofreciendo algunos de los mayores multiplicadores económicos, destaca el comunicado.

«Durante esta fase inicial de producción, esta planta está ayudando a satisfacer la creciente demanda de los consumidores, apoyando a los productores lecheros de Nueva York, creando aproximadamente 380 empleos a tiempo completo e impulsando el crecimiento económico a largo plazo en toda la región», destacó por su parte Becca Kerr, directora ejecutiva de Fairlife.

Actualmente hay cerca de 300 plantas de procesamiento de productos lácteos reconocidas a nivel mundial en Nueva York.

Entre los productos de Coca-Cola Company figuran además gaseosas, zumos, café y té, productos de origen vegetal y bebidas con alcohol. EFE

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