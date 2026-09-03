Collboni ofrece a Zelenski ayuda para recuperar normalidad en Kiev con autobuses escolares

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Kiev, 3 sep (EFE).- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se comprometió este jueves en Kiev con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a ayudar a la capital ucraniana a recuperar normalidad pese a la guerra con un acuerdo de cooperación que facilitará el envío por parte del ayuntamiento barcelonés de autobuses escolares.

Collboni, que visitó al jefe de Estado ucraniano en el marco de su visita a Kiev junto al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, explicó a Zelenski el convenio de colaboración que firmó el alcalde barcelonés con su homólogo de la capital ucraniana, Vitali Klichkó.

El edil barcelonés tiene previsto firmar el viernes un memorando similar con el alcalde de Járkov, según un comunicado de la ciudad del ayuntamiento de Barcelona.

Precisamente la ciudad de Járkov ya colabora con Barcelona, pues la capital catalana proporciona a la urbe ucraniana autobuses escolares, un medio de transporte especialmente útil en Ucrania en tiempos de guerra.

Según explicaron fuentes del consistorio barcelonés, las autoridades ucranianas «concentran a los niños en pocos colegios muy grandes para minimizar riesgo» ante posibles ataques rusos, y esto es algo que «multiplica la necesidad de transporte». EFE

mg-smm/jlp

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