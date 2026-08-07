Colombia asiste a inusual cambio presidencial entre distanciados Petro y De la Espriella

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Cali/Bogotá, 7 ago (EFE).- Colombia vive este viernes un trascendental cambio de Gobierno en el que Gustavo Petro, primer presidente de izquierda del país, cederá la jefatura de Estado al ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien asumirá el cargo para el periodo 2026-2030 en una inusual ceremonia en la ciudad de Cali, en el suroeste del país.

La ceremonia de investidura, a la que asistirán el rey Felipe VI de España y al menos ocho presidentes latinoamericanos, marca también una ruptura con las formas y la tradición porque se celebrará en la Arena USC, auditorio de la Universidad Santiago de Cali, en vez de en el Salón Elíptico del Capitolio, sede del Legislativo, o en la adyacente Plaza de Bolívar de Bogotá.

«Por primera vez desde la creación de la República, un presidente constitucional tomará posesión de su cargo en una ciudad distinta a Bogotá, reafirmando el compromiso del nuevo Gobierno con la descentralización y el fortalecimiento de las regiones», señaló en un comunicado el equipo encargado de la ceremonia.

Según esta información, al acto, que no tendrá pompa, asistirán «diez jefes de Estado, dos vicepresidentes, 15 ministros de Relaciones Exteriores, así como altas autoridades nacionales e invitados especiales de la comunidad internacional», incluido el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El rey Felipe VI de España, que llegó la mañana de hoy a Cali, encabeza la lista de dignatarios internacionales en la que también figuran los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura, entre otras autoridades.

Compromiso con los militares

De la Espriella, abogado de 48 años recién cumplidos, quería en un principio que su investidura se hiciera en una guarnición militar de Popayán, capital del departamento del Cauca (suroeste), y que ha sufrido más que otros la violencia del conflicto armado, para homenajear a los militares, a quienes llama «los verdaderos héroes de la patria».

Sin embargo, esa posibilidad fue descartada hace diez días por el riesgo de una erupción del cercano volcán Puracé, actualmente en alerta naranja.

«La elección de Cali como sede de la posesión simboliza el inicio de una nueva etapa para el país y constituye la primera expresión de una política de Gobierno orientada a acercar las instituciones nacionales a los territorios y reconocer el papel protagónico de las regiones en el desarrollo de Colombia», agregó la organización.

La posibilidad de asumir en un batallón en el Cauca en realidad suponía grandes inconvenientes no solo desde el punto de vista de seguridad, logístico y protocolario, sino también por el mensaje político negativo que se enviaría al país, de subordinación del poder civil ante el militar.

Pero De la Espriella, que llega al poder decidido a romper todos los moldes, decidió cambiar a última hora otra tradición y, después de recibir la banda presidencial y jurar el cargo, no pronunciará el discurso ante las autoridades e invitados reunidos en la Arena USC, ino que se trasladará al Batallón Pichincha del Ejército, donde hablará por primera vez al país como presidente y con los jefes de las Fuerzas Militares como testigos.

El hasta luego de Petro

Las peculiaridades de esta transmisión de mando no acaban ahí, porque Petro, el presidente saliente, que no reconoce la elección de De la Espriella alegando un supuesto fraude electoral, no dio anoche el tradicional mensaje de despedida al país, como sí lo hicieron sus antecesores, quizá porque ha prometido volver como jefe de la oposición, después de tomar unas vacaciones.

Petro aprovechará que De la Espriella y el Congreso, con el que no tuvo las mejores relaciones, estarán hoy en Cali, a unos 450 kilómetros de distancia, para salir de la Casa de Nariño a mediodía (17.00 GMT) en un desfile que atravesará la Plaza de Armas, que conecta las sedes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, acompañado por su gabinete ministerial.

El presidente saliente y el entrante nunca se reunieron para hablar de la transferencia del poder, lo que ha dificultado el cambio de Gobierno, y De la Espriella ya anunció que no pisará la Casa de Nariño, que convertirá en un museo, porque gobernará desde las regiones, principalmente en Barranquilla, Cali y Medellín. EFE

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(foto)(vídeo)