Colombia presenta su primer batallón de drones para combatir grupos armados

3 minutos

El ejército de Colombia presentó este viernes su primer batallón de drones para atacar y defenderse de los grupos armados ilegales como las guerrillas, que utilizan esta tecnología para atentar contra uniformados y civiles en una modalidad que transformó el conflicto armado.

En la base militar aérea de Tolemaida, el principal centro de entrenamiento de la fuerza pública del país, la institución exhibió un grupo de drones dotados de tecnología como inteligencia artificial y capaces de atacar desde el aire a organizaciones dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal.

Con diseños similares a los de un avión o con hélices semejantes a las de un helicóptero, estas aeronaves son capaces de identificar rostros, seguir vehículos y algunos pueden sobrevolar hasta 45 kilómetros.

«El conflicto en Colombia ha tenido un desarrollo basado en algunos avances tecnológicos, especialmente dado por estas pequeñas aeronaves no tripuladas», dijo a la AFP el general Carlos Padilla, comandante de la división de aviaciones del ejército.

El alto mando asegura que se trata de un batallón inédito en América Latina.

Desde el año pasado, guerrilleros que no se acogieron al acuerdo de paz con las FARC, en 2016, empezaron a atentar contra miembros de la fuerza pública con drones modificados de forma casera para soltar explosivos. Padilla asegura que en año y medio van más de 350 ataques, que dejan 15 uniformados muertos y unos 170 heridos.

Según el general, los rebeldes recibieron formación de otros «grupos terroristas» extranjeros. Desarrollaron un método para atacar «de una forma artesanal, pero muy rápido», afirmó.

Las fuerzas armadas esperan que unos 400 pilotos, con un número equivalente de drones, integren una base especializada que será construida en el departamento de Boyacá (centro).

«Todos estos drones nos dan una capacidad de (tener) ojos en el aire en (una) profundidad que no teníamos antes», añadió Padilla.

El ejército considera que en Colombia, de momento, no hay una guerra de drones como sucede entre Ucrania y Rusia.

Iris Marín, jefa de la Defensoría del Pueblo, organización de defensa de los derechos humanos, alertó la semana pasada en entrevista con la AFP que los ataques con drones de grupos ilegales también afectan a la población civil, incluidos niños.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, no ha logrado hasta ahora pactar la paz con esas organizaciones, uno de sus objetivos desde que llegó al poder en 2022.

El mandatario de izquierda suspendió la compra de armas a Estados Unidos e Israel, sus principales socios militares pero contrapuestos ideológicamente, y promueve la fabricación de armamento en Colombia.

