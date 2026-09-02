Colombia recibe 50 toneladas de ayuda dominicana para los damnificados del terremoto

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Bogotá, 2 sep (EFE).- Colombia recibió este miércoles 50 toneladas de ayuda humanitaria donadas por República Dominicana para los damnificados del terremoto del pasado 10 de agosto, que llegaron al puerto de Cartagena a bordo del buque Almirante Didiez Burgos.

La ayuda, compuesta de alimentos no perecederos, herramientas, medicamentos y productos de aseo e higiene personal, serán entregados a «las familias afectadas por el reciente sismo en Quibdó y el departamento del Chocó», precisó en un comunicado la Armada colombiana.

El cargamento será ahora transportado desde el puerto de Cartagena a través de la Fuerza Naval del Caribe, en el buque Golfo de Morrosquillo, hasta Turbo en el departamento de Antioquia (noroeste).

«Desde allí, el material será embarcado en nuestras unidades fluviales para ser trasladado hacia Quibdó y las comunidades ribereñas asentadas» a orillas del río Atrato, el más importante y caudaloso de esa región del país, para alcanzar algunas de las zonas más afectadas por el terremoto.

La ayuda humanitaria donada por República Dominicana se suma a las cerca de 640 toneladas enviadas por Gobiernos como el de Estados Unidos, Israel, Argentina, El Salvador, entre otros, que han llegado al país en las últimas tres semana para atender a los damnificados del potente sismo.

El terremoto, cuyo epicentro se localizó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, deja 331 fallecidos, 4.519 heridos, 136 desaparecidos y 466.606 personas afectadas en 16 departamentos y 494 municipios.

Además, 201.005 viviendas resultaron dañadas y otras 36.336 destruidas, según el más reciente balance de las autoridades.

La emergencia puso a prueba la capacidad de respuesta del país y golpeó especialmente a comunidades de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y otros territorios del centro y suroeste, donde miles de familias continúan a la espera de asistencia y de la reconstrucción de sus hogares. EFE

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