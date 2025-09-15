Colombia y Chile encajan su segunda derrota

The Swiss voice in the world since 1935

Redacción deportes, 15 sep (EFE).- Las selecciones de Colombia y Chile encajaron su segunda derrota en el Mundial de voleibol de Filipinas al perder en la segunda ornada ante Cuba y Alemania, respectivamente, en ambos casos por 3-0.

El cuadro caribeño se repuso de su inesperada derrota ante Portugal con un triunfo por la vía rápida ante el equipo colombiano, víctima en la jornada inaugural de Estados Unidos, con parciales de 25-22, 25-21 y 25-20.

Pese a que el colombiano Amaranto fue el máximo anotador del encuentro con 18 puntos, la aportación de Mergarejo (14), Masso (12) y Yant (11) se combinó para el triunfo del equipo cubano en la sede de Pasay City.

En el mismo escenario, Chile, que ha vuelto a un Mundial 43 años después, no pudo con Alemania, ante la que cedió con parciales de 25-17, 25-23 y 25-21, en un encuentro en el que tan solo tuvieron alguna opción en la segunda manga.

Los campeones sudamericanos que dirige Daniel Nejamkin, tuvieron a Parraguirre como mejor jugador con 14 puntos, cinco menos que el capitán germano, Grozer, que logró 19.

El miércoles, Colombia se enfrentará a Portugal y Chile a Bulgaria. EFE

