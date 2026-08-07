Colonos hieren a una activista extranjera en el asalto a una casa palestina en Cisjordania

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Jerusalén, 7 ago (EFE).- Colonos israelíes atacaron el viernes la comunidad beduina de Árab al Kaabne, al noreste de Ramala (centro de Cisjordania), donde asaltaron la casa de Naif Kaabne e hirieron a una activista extranjera, informó la agencia de noticias palestina Wafa.

«Los colonos atacaron a ciudadanos y activistas extranjeros de solidaridad, e hirieron a una activista de solidaridad, causándole hematomas en la cara y la cabeza, tras propinarle una brutal paliza», agregaba Wafa, sin mencionar la nacionalidad de la herida.

El ataque de este viernes es el segundo en menos de 24 horas en la pequeña comunidad de Árab al Kaabne. Según la agencia palestina, el jueves por la noche otro ataque de colonos ya hirió a tres miembros de la familia de Naif Kaabne, y las autoridades israelíes arrestaron a uno de ellos, Suleimán Kaabne.

Según la organización palestina de derechos humanos Al Báidar, los colonos recurrieron durante los ataques de las últimas horas al allanamiento de viviendas acompañados de su ganado y «bajo la protección de las fuerzas de ocupación israelíes».

En un comunicado compartido por redes sociales, Al Báidar subrayó que estas agresiones se producen en el contexto de la escalada de ataques de los colonos contra las comunidades palestinas en las zonas al este de Ramala, especialmente aquellas que se enfrentan a intentos de desalojo por parte de grupos israelíes.

Este viernes también, en la cercana localidad de Turmusaya, las autoridades israelíes golpearon y lanzaron granadas aturdidoras contra el anciano Jamís Rabí Yabara, de 80 años, que como consecuencia sufrió heridas en la cabeza y contusiones por las que ahora está recibiendo atención hospitalaria, denunció Al Báidar.

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