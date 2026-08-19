Colorado demanda al contratista de un centro del ICE para rastrear un caso de tuberculosis

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Denver (EE.UU.), 19 ago (EFE).- La Fiscalía General de Colorado demandó este miércoles al contratista de un centro de detención de migrantes para obtener información relativa a una investigación sobre un caso confirmado de tuberculosis que se registró el pasado junio en sus instalaciones

La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito del Condado Adams y pide una orden judicial preliminar y luego permanente que obligue a GEO Group, contratista del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a cumplir una orden de salud pública emitida el 13 de agosto, cuyo plazo venció el lunes pasado.

«GEO Group está poniendo en peligro la salud pública de los habitantes de Colorado al negarse a cumplir la orden del Departamento de Salud y al violar la ley de Colorado», afirmó el fiscal general Phil Weiser al anunciar la acción judicial, emitida en nombre del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente (CDPHE).

Las autoridades reportaron un caso de tuberculosis infecciosa el pasado junio en el centro de detención de migrantes de Aurora, una pequeña ciudad ubicada en la periferia de Denver.

Desde entonces, el condado de Adams y el CDPHE han solicitado de manera urgente los datos médicos, posibles contactos y detalles sobre traslados o liberaciones para completar el rastreo de los posibles contagios.

También señalaron que, sin la información requerida, es imposible reconstruir esos contactos y la situación puede agravarse si algún contagiado es trasladado o deportado, o si se le permite trabajar en el centro.

Según la demanda, el contrato de GEO con el ICE le exige cumplir las leyes locales y coordinarse con las autoridades sanitarias para reportar casos de tuberculosis, traslados o liberaciones.

El fiscal sostuvo que el 17 de agosto GEO respondió que las solicitudes de registros debían dirigirse al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), negó que hubiera casos activos de tuberculosis y sostuvo que las agencias federales estaban involucradas en las medidas de prevención.

Sin embargo, la demanda señaló que GEO no afirmó carecer de la información ni haber recibido de DHS una orden de no entregarla.

Además de Colorado, los estados de Nueva Jersey y Washington también presentaron este año demandas relacionadas contra GEO.

Nueva Jersey busca desde junio pasado obtener acceso completo de inspectores al centro Delaney Hall, en Newark, tras una inspección limitada después del traslado de un detenido con tuberculosis a un hospital local.

Washington acudió a la justicia en abril después de que inspectores sanitarios fueran rechazados diez veces en el centro del ICE de Tacoma. El 9 de julio, un juez federal concedió dos órdenes preliminares que obligaron a GEO a permitir las inspecciones, con excepciones para determinadas áreas controladas directamente por ICE. EFE

fm/hbc/seo