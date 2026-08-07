Comienza el acto de investidura de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia
Cali (Colombia), 7 ago (EFE).- La ceremonia de investidura del abogado Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030 comenzó este viernes en un auditorio universitario de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, en presencia de una mayoría del Congreso, autoridades nacionales y jefes de Estado de una decena de países.
Tras la constatación del cuórum legislativo, una comisión compuesta por senadores y representantes a la Cámara de varios partidos invitó a De la Espriella a entrar en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. EFE
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