Comienza el acto de investidura de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia

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Cali (Colombia), 7 ago (EFE).- La ceremonia de investidura del abogado Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030 comenzó este viernes en un auditorio universitario de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, en presencia de una mayoría del Congreso, autoridades nacionales y jefes de Estado de una decena de países.

Tras la constatación del cuórum legislativo, una comisión compuesta por senadores y representantes a la Cámara de varios partidos invitó a De la Espriella a entrar en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. EFE

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